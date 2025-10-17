Arya Chavan:'सासपडेतील शाळकरी मुलीच्या हत्या प्रकरणी तारळ्यात कडकडीत बंद'; कँडल मार्च, घोषणांनी परिसर दणाणला

तारळे : सासपडे (ता. सातारा) येथील शाळकरी मुलीची राहुल यादव या संशयिताने क्रूरपणे हत्या केल्याच्या निषेधार्थ तारळेसह विभागाच्या वतीने कडकडीत बंद ठेवून निषेध व्यक्त केला. सायंकाळी मोठ्या संख्येने लोकांनी एकत्र येत गावातून कँडल मार्च काढला. यावेळी आर्याला न्याय मिळालाच पाहिजे, नराधमाला फाशी झालीच पाहिजे, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. नराधमास फाशी व्हावी, अशी मागणी करत संशयिताच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे बसस्थानक परिसरात दहन केले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे दुकाने बंद ठेवली होती. सकाळपासूनच दिवसभर बाजारपेठ बंद होती. दिवाळी तोंडावर असतानाही व्यापाऱ्यांनी कडकडीत बंद पाळला. गजबजलेले बसस्थानक चौक, आंबा चौक व इतर ठिकाणे दुकाने बंद असल्याने ओस पडले होते..सायंकाळी बसस्थानक आवारात तारळेसह परिसरात ग्रामस्थ एकत्र जमले होते. न्याय द्या, न्याय द्या, आर्याला न्याय द्या, राहुल यादवला फाशी द्या, अशा घोषणा देत गावातून कँडल मार्च काढला. यावेळी महिलांची उपस्थिती होती. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, बाजारपेठ, गुरुवार पेठ, आंबा चौक शेवटी तारळे बसस्थानक आवारात मोर्चा दाखल झाला. संशयित राहुल यादव याच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करून मोर्चाची सांगता झाली. दरम्यान, सासपडेलागत असलेल्या नुने गावातही कँडल मार्च काढून संशयित नराधमास फाशी देण्याची मागणी केली. तेथेही ग्रामस्थांनी मोर्चात भाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.