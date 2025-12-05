Karad Crime: 'चाेरीप्रकरणी शिक्षकासह दाेघांना अटक'; ढवळेश्वर येथून १६ ताेळे हस्तगत

कऱ्हाड : विद्यानगरमध्ये एका खासगी क्लासमधील शिक्षकाच्या सांगण्यावरून अल्पवयीन मुलाने तब्बल सोळा तोळे सोन्याचे दागिने चोरले. चोरलेले दागिने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी संबंधित शिक्षकाकडेच ठेवायला दिले. याप्रकरणी शहर पोलिसांनी संबंधित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतल्यानंतर सर्व प्रकार उघड झाला. .Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...पोलिसांनी संशयित शिक्षक वैभव सुभाष वाघमारे (वय ३०, रा. विद्यानगर, सैदापूर) याच्यासह अभिजित सुभाष बोरडे (वय ३१, रा. निमसोड, ता. कडेगाव) यांना पोलिसांनी अटक केली. याप्रकरणी चोरीचे सर्व दागिनेही हस्तगत करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पोलिसांची माहिती अशी, विद्यानगर- सैदापूर परिसरात वैभव वाघमारे हा खासगी क्लास चालवताे. शिक्षकाने संबंधित मुलाला कमी कष्टात जास्त पैसे मिळू शकतात, असे सांगून त्याला आकर्षित केले. त्या बोलण्याच्या प्रभावाखाली मुलाने विद्यानगर येथील स्वतःच्या घरातून १६.३३ तोळे सोन्याच्या दागिन्यांची चोरी करून ते त्या शिक्षकाकडे ठेवायला दिले. चोरीचा हा प्रकार संबंधित कुटुंबीयांच्या उशिरा लक्षात आला. त्यानंतर त्यांनी याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानंतर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले..यावेळी त्याने घडलेली सर्व हकिगत पोलिसांना सांगितली. पोलिसांनी क्लासचा शिक्षक वैभव वाघमारे याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता, वाघमारेने अल्पवयीन मुलाने दिलेले दागिने अभिजित बोरडे याच्या मदतीने बोरडेच्या ढवळेश्वर (ता. खानापूर) येथील घरी ठेवल्याची माहिती पोलिसांना दिली..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .पोलिसांनी संबंधित ठिकाणी जाऊन घरात ठेवलेल्या बॉक्समधून सोन्याचे गंठण, सोन्याची चेन, नेकलेस, राणीहार पंचासमक्ष जप्त केला. पोलिसांनी वाघमारे व बोरडे यांना अटक केली. पोलिस तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.