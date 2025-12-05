Karad Crime: 'चाेरीप्रकरणी शिक्षकासह दाेघांना अटक'; ढवळेश्वर येथून १६ ताेळे हस्तगत

सातारा

Dhavaleshwar police action: चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून त्यांच्या जवळून तब्बल १६ तोळे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले. आरोपींपैकी एक शिक्षक असल्याचे समोर आल्यानंतर गावात आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला जात आहे. शिक्षकाच्या भूमिकेने समाजात खळबळ उडाली आहे.
कऱ्हाड : विद्यानगरमध्ये एका खासगी क्लासमधील शिक्षकाच्या सांगण्यावरून अल्पवयीन मुलाने तब्बल सोळा तोळे सोन्याचे दागिने चोरले. चोरलेले दागिने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी संबंधित शिक्षकाकडेच ठेवायला दिले. याप्रकरणी शहर पोलिसांनी संबंधित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतल्यानंतर सर्व प्रकार उघड झाला.

