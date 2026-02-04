Satara News: परीक्षार्थी सर्व शिक्षकांना निवडणूक कामांतून वगळले, सीटीईटी परीक्षेबाबत शासनाचा नेमका काय आहे आदेश?

सातारा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक कामासाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सात व आठ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे होणाऱ्या सीटीईटी परीक्षा व त्याच दिवशी निवडणुकीचे मतदान असल्याने शिक्षकांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, प्रशासनाने दोन्ही दिवशी असणाऱ्या परीक्षार्थी शिक्षकांना या कामातून सूट दिली आहे. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार प्रांताधिकाऱ्यांनी वगळलेल्या शिक्षकांच्या यादीसह लेखी आदेश काढले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना परीक्षेला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सुरुवातीला राज्य निवडणूक आयोगाने पाच फेब्रुवारीला मतदान व सात फेब्रुवारीला मतमोजणी असा कार्यक्रम ठेवला होता..मात्र, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे निवडणूक कार्यक्रम दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्याच कालावधीत सात व आठ फेब्रुवारीला राष्ट्रीय स्तरावरील सीटीईटी परीक्षा होणार होती. मात्र, याआधीच जिल्ह्यातील शिक्षकांचे निवडणूक कामासाठी आदेश काढण्यात आले होते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेसाठी असणारे शिक्षक परीक्षेला पाठविणार, की निवडणूक प्रक्रियेसाठी जाणार, असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला होता. .अखेर जिल्ह्यातील शिक्षकांची गटशिक्षकणाधिकाऱ्यांनी माहिती एकत्रित करून निवडणूक शाखेकडे पाठविली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांची बैठक घेऊन संबंधित शिक्षकांना वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सुमारे दोन हजार परीक्षार्थी शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करून त्यांच्या जागी अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तसेच याबाबतचे लेखी आदेश आज काही तालुक्यात निघाले आहेत. उर्वरित तालुक्यातील आदेश उद्या (बुधवारी) निघणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.संभ्रमही दूरज्या परीक्षार्थी शिक्षकांची परीक्षा आठ फेब्रुवारी रोजी होती, अशा शिक्षकांनी सात तारखेचे मतदान प्रक्रियेचे काम संपवून परीक्षेला कसे जावे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, दोन्ही दिवसांतील परीक्षार्थी शिक्षकांना निवडणूक कामातून वगळण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.