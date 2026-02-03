अखेर सीटीईटी परीक्षेला जाणार शिक्षक! निवडणूक कामातून सुटका; दोन हजार नियुक्त्या रद्द होणार, लवकरच आदेश मिळणार..

सातारा: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना निवडणूक प्रक्रियेतील कामकाजासाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, सात व आठ फेब्रुवारीला पुणे येथे होणारी सीटीईटी परीक्षा व त्याच दिवशी (ता. ७) निवडणुकांचे मतदान असल्याने शिक्षकांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. अखेर प्रशासनाने जिल्ह्यातील तब्बल दोन हजार शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने शिक्षकांना परीक्षेला जाण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य... मात्र, अजित पवार यांच्या निधनाने निवडणूक कार्यक्रम दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच कालावधीत आठ व नऊ फेब्रुवारीला राष्ट्रीय स्तरावरील सीटीईटी होणार आहे. मात्र, याआधीच जिल्ह्यातील शिक्षकांचे निवडणूक कामासाठी आदेश काढण्यात आले होते. त्यामुळे शिक्षकांनी परीक्षेला जायचे कसे, असा पेच निर्माण झाला होता. अखेर गटशिक्षकणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील शिक्षकांची माहिती एकत्रित करून निवडणूक शाखेकडे पाठविली आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने संबंधित शिक्षकांच्या निवडणूक कामाच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, त्या शिक्षकांच्या जागी अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे..सात व आठ फेब्रुवारीला सीटीईटी परीक्षा होणार आहे. त्याच कालावधीत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी सात फेब्रुवारीला मतदान आणि नऊ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील संबंधित दोन हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या जागी पर्यायी कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत.- समीर यादव, तहसीलदार, सातारा.Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.दोन दिवसात आदेशजिल्ह्यातील तब्बल दोन हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या जाणार असल्याने त्या ठिकाणी पर्यायी कर्मचाऱ्यांना येत्या दोन दिवसांत आदेश मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी शिक्षकांना परीक्षेपासून वंचित न ठेवता प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे शिक्षक वर्गातून समाधान व्यक्त केले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.