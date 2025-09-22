सातारा: शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी महाडीबीटी पोर्टलची (संकेतस्थळ) निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या विशिष्ट घटकासाठी निवडीनंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करता आलेली नाहीत, तसेच अवजारांची नावे व पोर्टलवर समाविष्ट नावे जुळत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा प्रकरणे रिजेक्ट होत आहेत. त्यामुळे पात्र असूनही शेतकऱ्यांना केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .शासनाने शेतकऱ्यांना जलद व चांगली सुविधा मिळावी, म्हणून महाडीबीटी हे पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलवरून कृषी विभागाच्या कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ बनविले आहे; पण या पोर्टलवर नोंदणी करण्यापासून अगदी लाभ घेण्यापर्यंतच्या सर्व टप्प्यात आता तांत्रिक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहात आहेत, तसेच त्याच त्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा कराव्या लागत असल्याने शेतकऱ्यांवर कृषीच्या योजनांचा लाभच नको म्हणण्याची वेळ आली आहे. अनेकदा या पोर्टलवर लॉगीन करताना ओटीपी वेळेवर येत नाही. तसेच यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत कृषी अवजारांची समाविष्ट नावे आणि शेतकऱ्यांनी भरलेली नावे जुळत नाहीत. त्यामुळे त्यांची प्रकरणे रद्द होत आहेत. .त्यासाठी या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या भाषेतील मराठी व कंपन्यांच्या भाषेतील नावे इंग्रजीत समाविष्ट करायला हवीत, तसेच कागदपत्रे अपलोड करताना खूप तांत्रिक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. सेवा केंद्रांचे हेलपाटे मारणे शेतकऱ्यांना सहज शक्य होत नाही. त्यामुळे शासनाने यामध्ये सुलभता आणावी, तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.फॉर्मर आयडीचा प्रश्नई-पीक पाहणी ॲप व ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवरही शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ॲग्रीस्ट्रॅकवर नोंदणी करून अनेक शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अप्रूव्ह प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेताना फॉर्मर आयडीच नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.