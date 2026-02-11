Patan Politics: पाटणच्या रणधुमाळीत ‘टांगा पलटी, घाेडे फरार’; पालकमंत्र्यांच्या विजयी रॅलीत मंत्री गोरे, गणेश नाईकांना कार्यकर्त्यांनी डिवचले!

मोरगिरी : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पाटण तालुक्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्विवाद यश मिळवले. त्यानिमित्त दाैलतनगर येथे विजयी रॅली व सभा झाली. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपकडून ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गाेरे व वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पालकमंत्र्यांवर टीका केली हाेती. त्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विजयी रॅलीत एका पाेस्टरवर ‘टांगा पलटी, घाेडे फरार’ असा मजकूर व त्याला साजेसे कार्टून काढून तेथे दाेन्ही भाजप मंत्र्यांचे छायाचित्रे लावून डिवचल्याचे दिसून आले. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...दौलतनगर येथे लोकनेते बाळासाहेब देसाई शताब्दी स्मारक सभागृहात विजयी सभा झाली. त्यापूर्वी गणेश मंदिरापासून रॅली काढण्यात आली. त्यात पालकमंत्री देसाईंच्या विजयाच्या तसेच ‘वाघ आला रे वाघ आला, शिवसेनेचा वाघ आला’ या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. यावेळी लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई, मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे नूतन सदस्य, निवड समितीचे सदस्य, कारखान्याचे संचालक, विविध गावचे सरपंच, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते..सभेत मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘पाटण तालुका हा लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या विकासवादी विचारांचा बालेकिल्ला आहे. केवळ निवडणुकीपुरते तोंड दाखवणाऱ्या आणि खोटे आरोप करून संभ्रम निर्माण करणाऱ्या विरोधकांना येथील सुज्ञ मतदारांनी चोख उत्तर दिले आहे. पाटण तालुक्यातील बहुतांश विकासकामे बाळासाहेब देसाई यांनी केली. स्वतः सुमारे दाेन हजार ९०० कोटी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली आहेत. .महायुतीतील काही सहकारी आमदारांनी केलेल्या टीकेला मतदारांनी मतदानातून उत्तर दिले आहे. म्हावशी परिसरात प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही देसाई गटाने धाडसाने निवडणूक लढवली, हाही नैतिक विजय आहे.’’ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर ठाम विश्वास ठेवून जे पाटणच्या मतदारांनी विकासाच्या बाजूने दिलेला हा स्पष्ट जनादेश असल्याचे त्यांनी सांगितले..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...यशराज देसाई किंगमेकरलोकनेते बाळासाहेब देसाई साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई यांच्या मुंबईतील सभेने जिल्हा परिषद मंद्रुळकोळे गटाचा निकाल पूर्ण बदलल्याचे चित्र आहे. या निवडणूक काळात देसाई कुटुंबाने जनतेच्या गाठीभेटी घेत केलेला प्रचार हा प्रभावी ठरल्याचे निकालावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे या ऐतिहासिक निकालाचे ते किंगमेकर ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.