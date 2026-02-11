सातारा

Patan Politics: पाटणच्या रणधुमाळीत ‘टांगा पलटी, घाेडे फरार’; पालकमंत्र्यांच्या विजयी रॅलीत मंत्री गोरे, गणेश नाईकांना कार्यकर्त्यांनी डिवचले!

सकाळ वृत्तसेवा
मोरगिरी : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पाटण तालुक्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्विवाद यश मिळवले. त्यानिमित्त दाैलतनगर येथे विजयी रॅली व सभा झाली. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपकडून ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गाेरे व वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पालकमंत्र्यांवर टीका केली हाेती. त्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विजयी रॅलीत एका पाेस्टरवर ‘टांगा पलटी, घाेडे फरार’ असा मजकूर व त्याला साजेसे कार्टून काढून तेथे दाेन्ही भाजप मंत्र्यांचे छायाचित्रे लावून डिवचल्याचे दिसून आले.

