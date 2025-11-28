सातारा

Karad Politics:'भाजपचे फलक अशोकराव थोरातांच्या छबीविना': मलकापूरला उमेदवारीवरून अंतर्गत नाराजी नाट्य; भूमिकेबाबत उत्सुकता !

BJP banner controversy: स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्येही या निर्णयाबाबत कुजबुज वाढली असून थोरात समर्थकांनी खुलेपणे नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेत काही गट दुर्लक्षित केल्याचा आरोपही होत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे मलकापूर BJP युनिटमध्ये ताणतणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
alkapur Politics Heat Up Over BJP Candidature; Party Cadre Curious About Final Stand

alkapur Politics Heat Up Over BJP Candidature; Party Cadre Curious About Final Stand

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: मलकापूर पालिकेच्या निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. उमेदवारांच्या प्रचार सभा, रॅली, पदयात्रांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे. मात्र, तेथे भाजपअंतर्गत कुरबुरी सुरू असल्याचे दिसत आहे. मलकापुरातील भाजपच्या काही उमेदवारांच्या बॅनरवर अशोकराव थोरात यांचे छायाचित्रच नाही. त्यामुळे श्री. थोरात यांची नेमकी भूमिका काय राहणार? याचीच चर्चा सध्या मलकापूरच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Malkapur
karad
district
Maharashtra Politics
Banner
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com