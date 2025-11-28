Karad Politics:'भाजपचे फलक अशोकराव थोरातांच्या छबीविना': मलकापूरला उमेदवारीवरून अंतर्गत नाराजी नाट्य; भूमिकेबाबत उत्सुकता !

कऱ्हाड: मलकापूर पालिकेच्या निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. उमेदवारांच्या प्रचार सभा, रॅली, पदयात्रांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे. मात्र, तेथे भाजपअंतर्गत कुरबुरी सुरू असल्याचे दिसत आहे. मलकापुरातील भाजपच्या काही उमेदवारांच्या बॅनरवर अशोकराव थोरात यांचे छायाचित्रच नाही. त्यामुळे श्री. थोरात यांची नेमकी भूमिका काय राहणार? याचीच चर्चा सध्या मलकापूरच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. .Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...मलकापूर पालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या. भाजपचे डॉ. अतुल भोसले हे कऱ्हाड दक्षिणचे आमदार झाल्यानंतर मलकापूरचीही राजकीय समीकरणे बदलली. विधानसभेची निवडणूक डॉ. भोसले यांनी जिंकल्यानंतर विकासासाठी धडपडणाऱ्या इतर पक्षातील नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना त्यांच्या पक्षात घेण्याचा सपाटाच लावला. त्यांनी पहिल्या टप्प्यात मलकापूरमधील काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या समर्थकांना भाजपच्या झेंड्याखाली आणले. त्यानंतर त्यांनी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे कट्टर समर्थक मलकापूरचे माजी उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनाच भाजपवासी केले. मलकापूरची एकहाती सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी आमदार डॉ. भोसले यांनी केलेली खेळी यशस्वी झाली. त्यातूनच त्यांच्या विचारांच्या सहा नगरसेवकपदाचे उमेदवार बिनविरोध झाले आहेत..मलकापूरमध्ये भाजपने एकहाती सत्तेसाठी लावलेली फील्डिंग रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्या माध्यमातून तेथे नगराध्यपदासह काही जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामाध्यमातून ॲड. उंडाळकर यांनी तेथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा गट तयार करण्याची संधी साधली आहे. माजी उपनगराध्यक्ष शिंदे भाजपमध्ये गेल्याने तेथे ४२ वर्षांनंतर त्यांचे कट्टर विरोधक असलेले अशोकराव थोरात यांना एकत्र आणण्यात आमदार डॉ. भोसले यांना यश आले. .मलकापूरला भाजपमध्ये इनकमिंग मोठ्या प्रमाणात झाल्याने उमेदवारी देताना तेथे आमदार डॉ. भोसले यांना कसरत करावी लागली. जुन्या-नव्यांचा मेळ घालतानाही त्यांनी कसब पणाला लावले. मात्र, मूळचे भाजपमध्ये असलेल्या अनेकांना तेथे उमेदवारी मिळाली नाही. त्या नाराजीतूनच मलकापूरमध्ये अपक्षांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातूनही स्वतंत्र पॅनेल उभे राहिले..मलकापूरला निवडणुकीची धामधूम सुरू असल्याने निवडणुकीचा प्रचार जोरदार सुरू आहे. उमेदवारांच्या प्रचार सभा, रॅली, पदयात्रा याने निवडणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे. मात्र, तेथे उमेदवारी न मिळाल्याने नाराजांची अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याचे दिसत आहे. भाजपच्या काही उमेदवारांनी मलकापूरमध्ये लावलेल्या बॅनरवर अशोकराव थोरात यांचे छायाचित्र नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे त्याचीच सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. बॅनरवर छायाचित्र नसल्यामुळे श्री. थोरात यांची भूमिका नेमकी काय असणार? याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहेत..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...ज्यांनी अनेक वर्षे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या माध्यमातून भाजपमध्ये काम केले, त्यांनाच उमेदवारी मिळाली नाही. जे काल-परवा आले त्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे अनेकजण नाराज आहेत.- अशोकराव थोरात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.