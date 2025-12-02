सातारा

माेठी बातमी ! 'साताऱ्यात भाजप, शिवसेनेच्या गटात राडा'; एक जणाला मारहाण, पदाधिकाऱ्यांचा पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या !

BJP Shiv Sena fight: साताऱ्यात रविवारी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले, जेव्हा भाजप आणि शिवसेनेच्या गटात अचानक वाद निर्माण झाला. किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर काही क्षणातच भांडणात झाले. परिस्थिती हाताबाहेर जाताच एका तरुणाला जोरदार मारहाण करण्यात आली.
Political Unrest in Satara: Party Leaders Hold Sit-In After Brutal Assault

सकाळ डिजिटल टीम
सातारा : जिल्ह्यात सगळकीडे पालिका निवडणुकीसाठी शांततेत आज मतदान चालू हाेते. अशातच साताऱ्यातील प्रभाग ५ मध्ये भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये जाेरदार राडा झाल्याचे पाहिला मिळाले. यावेळी भाजपच्या कार्यकर्यांकडून शिवसेनेच्या कार्यकर्यासह मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे संबंधितांवर पाेलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यासाठी शिवसेनेच्या कार्यकर्यांनी शहर पाेलिस ठाण्यास आंदाेलन सुरु केले आहे.

