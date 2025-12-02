माेठी बातमी ! 'साताऱ्यात भाजप, शिवसेनेच्या गटात राडा'; एक जणाला मारहाण, पदाधिकाऱ्यांचा पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या !

सातारा : जिल्ह्यात सगळकीडे पालिका निवडणुकीसाठी शांततेत आज मतदान चालू हाेते. अशातच साताऱ्यातील प्रभाग ५ मध्ये भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये जाेरदार राडा झाल्याचे पाहिला मिळाले. यावेळी भाजपच्या कार्यकर्यांकडून शिवसेनेच्या कार्यकर्यासह मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे संबंधितांवर पाेलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यासाठी शिवसेनेच्या कार्यकर्यांनी शहर पाेलिस ठाण्यास आंदाेलन सुरु केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार साताऱ्यातील प्रभाग 5 मध्ये भाजपकडून मतदारांना मतदानासाठी चिठ्ठ्या दिल्यानंतर त्या चिन्हासह बूथमध्ये आत जात होत्या. यावर शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे गट) आक्षेप घेण्यात आला. मात्र त्यानंतर शिवसेनेच्या एका कार्यकर्त्याला भाजप कार्यकर्त्यांकडून जबर मारहाण करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. .तसेच पाेलिसांनीच भाजप कार्यकर्यांना मदत केल्याचा आराेप शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मारहाण आणि नियमाचा भंग केल्याबद्दल भाजपा कार्यकर्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी सातारा शहर पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या मांडत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. यावेळी माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत माेरे, शिवसेनेचे निलेश माेरे आदी कार्यकर्ते माेठ्या संख्येने उपस्थित हाेते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.