TET Exam : पेपर फोडणारे रॅकेट उद्ध्वस्त! सातारा भाजप जिल्हा उपाध्यक्षांच्या दोन भावांसह 18 जण अटक, पोलिसांची मोठी कारवाई

TET Exam Paper Leak Scam Kolhapur : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर फोडण्याचा प्रयत्न (TET Exam Scam) करणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा कोल्हापूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात प्रमुख आरोपी महेश भगवान गायकवाड (रा. बेलवाडी, ता. कराड, जि. सातारा) व त्याचा भाऊ संदीप भगवान गायकवाड यांच्यासह एकूण 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे. .हे दोघेही सातारा भाजपचे (BJP) जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद गायकवाड यांचे भाऊ असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. महेश आणि संदीप गायकवाड यांना टीईटी परीक्षेचा पेपर परीक्षेपूर्वी उपलब्ध करून देण्याचे आमिष दाखवून विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक कागदपत्रे व रोख रक्कम घेऊन फसवणूक केल्याचा आरोप आहे..फर्निचर मॉलवर छापारविवार, 23 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या TET परीक्षेपूर्वी पेपर देण्याचे आमिष दाखवल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर, स्थानिक गुन्हे शाखेने मुरगूड पोलिसांसह कागल तालुक्यातील सोनगे येथे 'शिवकृपा फर्निचर मॉल'मध्ये छापा टाकला..छाप्यात सुरुवातीला 7 जणांना अटक, तर मुख्य सूत्रधार महेश गायकवाड फरार झाला होता. त्याला नंतर बेलवाडी येथून अटक करण्यात आली. सर्व आरोपींना न्यायालयाने 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून कोठडी वाढविण्याची शक्यता आहे..गायकवाड बंधूंची पार्श्वभूमीमाहितीनुसार प्रमोद, महेश आणि संदीप तिघेही 'जय हनुमान करिअर अकॅडमी', बेलवाडी चालवतात. संदीप गायकवाड निवृत्त जवान, तर महेश गायकवाड अंगभर सोने घालणारा म्हणून ओळखला जातो. प्रमोद गायकवाड भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष असून मसूर जिल्हा परिषद गटातून निवडणूक लढविण्याची तयारी करत आहेत..अटक केलेल्या आरोपींची यादीमहेश भगवान गायकवाड (बेलवाडी, कराड, सातारा)संदीप भगवान गायकवाड (बेलवाडी, कराड, सातारा)रोहित पांडुरंग सावंत (कासारपुतळे राधानगरी, कोल्हापूर)अभिजीत विष्णू पाटील (बोरवडे कागल, कोल्हापूर)अमोल पांडुरंग जरग (सरवडे राधानगरी, कोल्हापूर)स्वप्नील शंकर पोवार (कासारपुतळे राधानगरी, कोल्हापूर)रणधीर तुकाराम शेवाळे (सैदापूर कराड, सातारा)तेजस दीपक मुळीक (निमसोड कडेगाव, सांगली)प्रणय नवनाथ सुतार (खोजेवाडी सातारा)संदीप शिवाजी चव्हाण (कोपर्डे हवेली कराड, सातारा)श्रीकांत नथुराम चव्हाण (विद्यानगर कराड, सातारा)(इतर आरोपींची नावे पोलिसांकडून तपासात जोडली जाण्याची शक्यता आहे.)