Kaas Pathar:'कास पठाराला तीन दिवसांत हजारो पर्यटकांची भेट'; निसर्ग सौंदर्याचा लुटला मनमुराद आनंद, फुले बहरण्यास सुरुवात

Blooming Season Begins at Kaas Pathar: पर्यटकांना सुटीच्या दिवशी www.kas.ind.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन बुकिंग करून येण्याचे आवाहन केले होते. त्याप्रमाणे आलेल्या पर्यटकांपैकी निम्मे पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग करून आले होते, तरीही बुकिंग न करून आलेल्या पर्यटकांची संख्या ही मोठी होती.
"Thousands of tourists enjoy the blooming beauty of Kaas Plateau, Maharashtra’s Valley of Flowers."

कास: आपल्या फुलांच्या अलौकिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जागतिक वारसास्थळ कास पठाराचा हंगाम सुरू झाला आहे. शुक्रवारी ईद-ए-मिलाद, शनिवारी अनंत चतुर्दशी व रविवार अशा सलग आलेल्या सुट्यांमुळे कासला तीन दिवसांत हजारो पर्यटकांनी भेट देऊन तेथील पुष्प सौंदर्याचा आस्वाद घेतला.

