Kaas Pathar:'कास पठाराला तीन दिवसांत हजारो पर्यटकांची भेट'; निसर्ग सौंदर्याचा लुटला मनमुराद आनंद, फुले बहरण्यास सुरुवात

कास: आपल्या फुलांच्या अलौकिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जागतिक वारसास्थळ कास पठाराचा हंगाम सुरू झाला आहे. शुक्रवारी ईद-ए-मिलाद, शनिवारी अनंत चतुर्दशी व रविवार अशा सलग आलेल्या सुट्यांमुळे कासला तीन दिवसांत हजारो पर्यटकांनी भेट देऊन तेथील पुष्प सौंदर्याचा आस्वाद घेतला..Jawali Politics:'आमदार शशिकांत शिंदे यांना जावळीमध्ये धक्का'; बाजार समितीचे उपसभापती हेमंत शिंदेंचा भाजपमध्ये प्रवेश, भाजपची ताकद वाढणार.दाट धुके, गार वारे आणि सततच्या पावसामुळे कास पठारावर पहिल्या टप्प्यात काही दुर्मिळ फुले उमलण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे कासचा अधिकृत हंगाम वन विभाग व कास कार्यकारी समितीच्या वतीने चार सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आला. पर्यटकांना सुटीच्या दिवशी www.kas.ind.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन बुकिंग करून येण्याचे आवाहन केले होते. त्याप्रमाणे आलेल्या पर्यटकांपैकी निम्मे पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग करून आले होते, तरीही बुकिंग न करून आलेल्या पर्यटकांची संख्या ही मोठी होती..समितीच्या वतीने पर्यटकांच्या सोयीसाठी १३२ स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यात आली असून, इतर सुविधाही पुरवण्यात येत आहेत. सद्यःस्थितीत पठारावर अनेकविध दुर्मिळ रंगीबेरंगी फुलांचे दर्शन होऊ लागले असून, पाऊस, दाट धुके, वारा यामुळे वातावरण कुंद आहे. सध्या पठारावर टूथब्रश, दीपकांडी, चवर, पंद, अभाळी, भुईकारवी, सोनकी, तेरडा या फुलांना तुरळक स्वरूपात बहर आला असून, पठारावरील फुले पर्यटकांना आकर्षित करू लागली आहेत.पठारावरील लाल गुलाबी तेरडा, गेंद, सीतेची आसवे, चवर, कुमुदिनी फुलांना बहर आला असून, उर्वरित इतर फुलेही बहरण्यास सुरुवात झाली आहे. पर्यटक मोठ्या संख्येने कासला भेट देऊन येथील निसर्गसौंदर्याचा मनमुराद आनंद लुटतानाचे चित्र आहे..पावसामुळे तारांबळसातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे या दोन दिवसांत पर्यटकांचीही मोठी गैरसोय झाली. पठारावर फुले पाहत असताना येणाऱ्या पावसाने पर्यटकांची तारांबळ उडत होती. त्यातच पठारावर निवारा शेड एकाच ठिकाणी असल्याने आणि तेही एवढ्या पर्यटकांना अपुरे पडत आहेत. पावसाने उघडीप दिली, ऊन पावसाचा खेळ सुरू झाला, तरच पठारावर मोठ्या प्रमाणात फुलांचा बहर पाहता येणार आहे..वन विभागाकडून आराखडा तयारआगामी काळात फुलणाऱ्या फुलांच्या हंगामासाठीचे नियोजन वन विभागासह संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने सुरू केले होते. येणाऱ्या पर्यटकांसाठी जास्तीच्या सुविधा देण्यासह पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर करण्यासाठीचा आराखडा वन विभागाने तयार केला होता. या आराखड्यानुसार कामे पूर्ण झाल्यानंतर कास हंगाम सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले. यानुसार जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या उपस्थितीत चार दिवसांपूर्वी हंगाम सुरू झाला..Satara News: 'वन्यजीवांना घरात आणाल, तर तुरुंगात जाल'; अधिवासातून बाहेर आणून पाळणे गुन्हा; कायद्यात तुरुंगवास, दंडाच्या शिक्षेची तरतूद.आम्ही गणपतीनिमित्त मुंबईहून गावाला आलो असताना कासची फुले पाहण्यासाठी आज पठाराला भेट दिली. फुलांचे प्रमाण समाधानकारक असून, पावसाचा मात्र त्रास झाला. कास खरोखरच खास आहे. बाहेरील पर्यटकांनी कासचे नियोजन करून निसर्ग सौंदर्याचा आनंद घ्यावा.- महेश जवळ, पर्यटक जवळवाडी (मेढा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.