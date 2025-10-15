सातारा

Karad politics:'कऱ्हाडचे तीन माजी नगरसेवक भाजपमध्ये'; मुंबईत आज पक्षप्रवेश; राजकीय वर्तुळात खळबळ..

Ex-Corporators from Karad Switch to BJP in Mumbai: कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात राजकीय वर्तुळात धक्कातंत्र देत यापूर्वीही काही महत्त्वाचे पक्षप्रवेश केले आहेत. तालुक्यातील अनेकांचा समावेश आहे. पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आमदार डॉ. भोसले सक्रिय झाले आहेत.
Sakal

Three former Karad corporators join BJP in Mumbai; senior leaders welcome them amid political buzz.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: शहरातील बहुचर्चित माजी नगरसेवकांचा भाजप प्रवेशाला अखेर आज मुंबईत मुहूर्त मिळाला. पालिकेच्या राजकीय वर्तुळात धक्कातंत्र देत भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात दिग्गजांचा पक्षप्रवेश झाला. शिवसेना शिंदे गटाच्या स्मिता हुलवान, माजी नगरसेवक इंद्रजित गुजर, काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष राजेंद्र ऊर्फ अप्पा माने, सामाजिक कार्यकर्ते संजय कांबळे यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

