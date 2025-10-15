Karad politics:'कऱ्हाडचे तीन माजी नगरसेवक भाजपमध्ये'; मुंबईत आज पक्षप्रवेश; राजकीय वर्तुळात खळबळ..

कऱ्हाड: शहरातील बहुचर्चित माजी नगरसेवकांचा भाजप प्रवेशाला अखेर आज मुंबईत मुहूर्त मिळाला. पालिकेच्या राजकीय वर्तुळात धक्कातंत्र देत भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात दिग्गजांचा पक्षप्रवेश झाला. शिवसेना शिंदे गटाच्या स्मिता हुलवान, माजी नगरसेवक इंद्रजित गुजर, काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष राजेंद्र ऊर्फ अप्पा माने, सामाजिक कार्यकर्ते संजय कांबळे यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार डॉ. अतुल भोसले, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश झाला. त्यासाठी आमदार डॉ. भोसले यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. त्यात त्यांना यश आल्याने त्याचे पालिकेच्या राजकीय वर्तुळावर परिणाम शक्य आहेत..कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात राजकीय वर्तुळात धक्कातंत्र देत यापूर्वीही काही महत्त्वाचे पक्षप्रवेश केले आहेत. तालुक्यातील अनेकांचा समावेश आहे. पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आमदार डॉ. भोसले सक्रिय झाले आहेत. त्यानुसार शहरातील अनेकांचा पक्षप्रवेशाची चर्चा आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील काही प्रवेश आज मुंबईत पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात झाले. त्यात शिवसेना शिंदे गटाच्या व यशवंत विकास आघाडीच्या नेत्या माजी नगरसेविका स्मिता हुलवान यांचा प्रवेश झाला. माजी नगरसेवक गुजर, काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष माने, सामाजिक कार्यकर्ते कांबळे यांचे पक्षप्रवेश प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झाले. पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याचे आवाहन यावेळी प्रदेशाध्यक्ष श्री. चव्हाण यांनी केले..यावेळी आमदार डॉ. भोसले म्हणाले, ‘‘शहराचा विकास व्हावा, अनेक प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, यासाठी माजी नगरसेवकांची साथ महत्त्वाची आहे. इंद्रजित गुजर, राजेंद्र ऊर्फ अप्पा माने, महिलांचे संघटन करणाऱ्या स्मिता हुलवान व सामाजिक कार्यातील युवा नेते संजय कांबळे यांनी भाजपसोबत येण्याचा निर्धार केला. त्यांना भाजपची साथ राहील. श्री. कांबळे, श्री. गुजर, श्री. माने, हुलवान यांना सोबत घेतले आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला आमच्या सोबत घेत आहोत.’’.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कऱ्हाडचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी जे शक्य आहे. तेवढी ताकद भाजप देत आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने काही माजी नगरसेवकांचा, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आज भाजप प्रवेश झाला. त्या सगळ्यांचा विचार करून सांघिक ताकदीतून कऱ्हाडचा विकास करण्याचे ध्येय आहे. यापुढेही अशा लोकांना सोबत घेऊ.- डॉ. अतुल भोसले, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.