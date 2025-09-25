Karad Crime: 'कऱ्हाडात तीन चोरटे जेरबंद'; दीड लाखाचा मुद्देमाल व सहा दुचाकी हस्तगत

कऱ्हाड: पाचवड फाटा- नांदलापूर (ता. कऱ्हाड) गावच्या हद्दीतील हार्डवेअरच्या दुकानातून साहित्य चोरणाऱ्यांना शहर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाने अटक केली. त्यांच्याकडून चोरीस गेलेला दीड लाखाचा मुद्देमाल व अन्य ठिकाणाहून चोरी केलेल्या सहा दुचाकी हस्तगत केल्या. जय जाधव, अनिकेत गवते व ओम गवते (तिघेही, रा. कऱ्हाड) अशी पोलिस कोठडी मिळालेल्या संशयितांची नावे आहेत..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.पोलिसांची माहिती अशी, एका व्यापाऱ्याने पाचवड फाटा- नांदलापूर येथे नवीनच हार्डवेअरचे दुकान सुरू केले होते. त्यावर तिघा चोरट्यांनी डल्ला मारून दुकानातील ब्रॅण्डेड कंपनीचे पाण्याचे नळ चोरी केले. याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात व्यापाऱ्याने फिर्याद दिली. त्या अनुषंगाने पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, वरिष्ठ शहर पोलिस निरीक्षक राजू ताशिलदार यांनी शहर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे प्रमुख सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अशोक भापकर यांना तपास करण्याच्या सूचना दिल्या..त्याबाबत तपास सुरू असताना सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भापकर यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली, की चोरी करणारे तिघे संशयित कऱ्हाडमधीलच आहेत. त्याचा तपास करताना गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी तिघांना मोठ्या शिताफीने ताब्यात घेतले. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .त्यांच्याकडे चौकशी केली असता, त्यांनी दुकानात चोरी केल्याचे कबुली दिली. संबंधित संशयितांकडे कसून चौकशी केली असता त्यांनी अन्य ठिकाणाहून सहा दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली. त्यांनी चोरी केलेला दीड लाखाचा मुद्देमाल व सहा दुचाकी हस्तगत करून त्या तिघांना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.