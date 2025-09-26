आनंदाची बातमी! 'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांचे सेनापती, सुभेदार अन् बाजी नामकरण'; स्थानिकांनी केलेले नामकरण शासनानेही स्वीकारले

कऱ्हाड : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात अधिवास करणाऱ्या वाघांचे नामकरण करण्यात आले आहे. त्या वाघांची सेनापती, सुभेदार व बाजी अशी नावे स्थानिकांनी ठेवली आहेत. शासकीय कागदपत्रांमध्ये व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांना सांकेतिक क्रमांक आहेत. असे असले, तरी वाघाविषयी आकर्षण निर्माण करण्यासाठी स्थानिक निसर्गप्रेमी, गाइड व वनमजुरांकडून वाघांसाठी दिलेली नावे वन विभागाने स्वीकारली आहेत. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.यामुळे वाघांबद्दल अभिमान तर वाढतो, त्याशिवाय आत्मीय संबंध अधिक दृढ होण्यास हातभार लागत आहे. वाघांच्या संवर्धनासह लोकसहभागाची भावना बळकट होण्यास हातभार लागेल, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. सह्याद्रीतील एसटीआर- टी क्रमांक एकच्या वाघाला सेनापती, एसटीआर- टी दोनला सुभेदार, तर एसटीआर- टी तीनला बाजी अशी स्थानिकांनी दिलेल्या नावाने ओळखले जाणार आहे. प्रकल्पात तीन वाघ आहेत. २०१८ नंतर १७ डिसेंबर २०२३ ला तब्बल पाच वर्षांनंतर पहिल्या वाघाची नोंद झाली. .त्याची ओळख पटण्यासाठी सांकेतिक क्रमांक दिला. कोल्हापूरच्या राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यात २३ एप्रिल २०२२ ला टिपलेला आणि १३ एप्रिल २०२४ ला तेथे राहिलेला वाघ पुन्हा तेथून १०० किलोमीटरील सह्याद्री प्रकल्पात २८ ऑक्टोबर २०२४ ला आढळला. त्याचा सांकेतिक क्रमांक एसटीआर टी-दोन असे ठेवला. २०२३ मध्ये कोल्हापूरच्या कडगाव वनपरिक्षेत्रात टिपलेला वाघ २०२५ मध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आला. त्याला एसटीआर टी- तीन असा सांकेतिक क्रमांक दिला. हाच वाघ कोकणातून चिपळूण वनपरिक्षेत्रात देखील जाऊन आला. एसटीआर टी- एक, एसटीआर टी- दोन वाघ चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात, तर एसटीआर टी- तीन वाघ कोयना वन्यजीव अभयारण्यात आहे. शासकीय कागदपत्रांत वाघांची ओळख सांकेतिक क्रमांकानुसार आहे. मात्र, पर्यटकांत वाघांविषयी आकर्षण निर्माण करण्यासाठी नावे देण्यात आली आहेत..लवकरच ‘ऑपरेशन तारा’सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघीण पेंच व ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून दोन वाघिणी येणार आहेत. त्याला ‘ऑपरेशन तारा’ असे नाव दिले आहे. सह्याद्रीतील जैवविविधतेला चालना मिळून वाघांच्या संख्येत वाढ होईल, असे मत मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी व्यक्त केले..सह्याद्री व्याघ्र राखीवातील वाघांना स्थानिक लोकांनीच ही लोकप्रिय नावे दिली आहेत. यामुळे वाघांबाबत जनजागृती वाढते. त्यांच्याशी आत्मीय नातं जुळतं आणि संवर्धनाच्या कामाला नवी गती मिळते. ‘सेनापती’, ‘सुभेदार’ आणि ‘बाजी’ ही नावे सह्याद्रीच्या समृद्ध इतिहासाची व परंपरेची आठवण करून देतात.- तुषार चव्हाण, क्षेत्रसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर.Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सध्या ‘ऑपरेशन तारा’ विशेष उपक्रमांतर्गत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प येथून वाघीण सह्याद्रीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात जैवविविधतेला चालना मिळून वाघांच्या संख्येत शाश्वत वाढ होईल.- किरण जगताप, उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.