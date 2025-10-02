Satoba Yatra: टाकेवाडीत ‘डोंगरच्या हरीचं चांगभलं’चा जयघोष; सतोबा यात्रेत भंडाऱ्याची उधळण, गजी नृत्यासह पारंपरिक धनगरी ओव्यांचा रंगला फड

दहिवडी : ‘डोंगरच्या हरीचं चांगभलं’च्या गजरात समस्त धनगर समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री सतोबा देवाची भव्य यात्रा टाकेवाडी (ता. माण) येथे हजारोंच्या उपस्थितीत उत्साहात झाली. गजी नृत्यासह पारंपरिक धनगरी ओव्यांचा फडासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भाविकांनी सतोबाचा डोंगर फुलून गेला होता..घटस्थापनेच्या दिवशी या यात्रेस सुरुवात झाली. या यात्रेचा मुख्य दिवस आज होता. पहाटे पाच वाजता महाआरती करण्यात आली. सकाळी नऊ वाजता ‘श्रीं’ची पालखीतून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. श्री सतोबा देवस्थान उंच डोंगरावर असून, त्याखाली असलेल्या विस्तीर्ण पठारावर यात्रा भरली होती. या यात्रेस संपूर्ण महाराष्ट्रातून विशेषतः अहिल्यानगर, सांगली तसेच मराठवाड्यातील भाविक मोठ्या प्रमाणात येतात..‘डोंगराच्या हरीचं चांगभलं’, ‘सतोबाच्या नावानं चांगभलं’ असा गजर करत भाविकांनी भंडाऱ्याची उधळण केली. विविध गावांवरून आलेल्या मानाच्या काठ्या ढोल-लेझीम तसेच गजी पथकाच्या साथीने नाचविण्यात आल्या. गजी नृत्य पाहण्यात शौकीन रंगून गेले होते. काही ठिकाणी पारंपरिक धनगरी ओव्यांचा फड रंगला होता. .मेवा-मिठाई, खेळणी यांच्या दुकानांची रेलचेल होती, तसेच मेंढ्यांच्या लोकरीपासून बनविण्यात येणाऱ्या घोंगड्या व जान यांना मोठी मागणी होती. देवस्थान ट्रस्ट, टाकेवाडी ग्रामपंचायत यांनी यात्रेचे नेटके नियोजन केले होते. दहिवडी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांच्या नेतृत्वाखाली दहिवडी पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.