सातारा

Satoba Yatra: टाकेवाडीत ‘डोंगरच्या हरीचं चांगभलं’चा जयघोष; सतोबा यात्रेत भंडाऱ्याची उधळण, गजी नृत्यासह पारंपरिक धनगरी ओव्यांचा रंगला फड

Cultural Extravaganza at Satoba Festival: घटस्थापनेच्या दिवशी या यात्रेस सुरुवात झाली. या यात्रेचा मुख्य दिवस आज होता. पहाटे पाच वाजता महाआरती करण्यात आली. सकाळी नऊ वाजता ‘श्रीं’ची पालखीतून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. श्री सतोबा देवस्थान उंच डोंगरावर असून, त्याखाली असलेल्या विस्तीर्ण पठारावर यात्रा भरली होती.
Devotees celebrate Satoba Yatra in Takewadi with bhandara, gaji dance, and Dhangari ovya.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दहिवडी : ‘डोंगरच्या हरीचं चांगभलं’च्या गजरात समस्त धनगर समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री सतोबा देवाची भव्य यात्रा टाकेवाडी (ता. माण) येथे हजारोंच्या उपस्थितीत उत्साहात झाली. गजी नृत्यासह पारंपरिक धनगरी ओव्यांचा फडासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भाविकांनी सतोबाचा डोंगर फुलून गेला होता.

