Satara News: दुबईत रंगला मराठमोळा ‘खेळ पैठणीचा’; अभिनेत्री माधुरी पवार यांची उपस्थिती; माणमधील महिलांचा सहभाग

बिजवडी: भारताची संस्कृती, परंपरा जपत दुबई येथे कामानिमित्त असलेल्या मराठी कुटुंबीयांनी एकत्र येत संस्कृती मराठी मंडळ दुबई या ग्रुपची स्थापना केली. मंडळाच्या चौथ्या वर्धापनदिनानिमित्ताने खेळ पैठणीचा, सन्मान नारीशक्तीचा हा कार्यक्रम झाला..कार्यक्रमाचे उद्घाटन दुबईतील ही एच, ईलैला राहाल, याकूब अल अली, ओमार मारझुकी, अहमद सालेह यांच्या हस्ते झाले. प्रमुख पाहुण्या म्हणून साताऱ्यातील अभिनेत्री माधुरी पवार यांची उपस्थिती होती. मंडळाचे अध्यक्ष किशोर मुंढे, मंदार कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम झाला..माण तालुक्यातील महिलांनीही सहभाग घेतला. महिलांसाठी विविध स्पर्धा, हळदी- कुंकू आदी कार्यक्रम झाले. खेळ पैठणीचा स्पर्धेत प्रीती बिऱ्हाडे यांनी प्रथम पारितोषिक पटाकावले. त्यांना देसी मार्ट यांच्याकडून मानाची पैठणी देण्यात आली. समृद्धी बापट- केदार यांना द्वितीय पारितोषिक मिळाले असून, त्यांना तनिष्क मनखुल यांच्याकडून सोन्याची नथ देण्यात आली. तृतीय पारितोषिक रेश्मा रेहिंज यांना मिळाले असून, बॉण्ड बियॉण्ड यांच्याकडून चांदीचे नाणे देण्यात आले. सुनीता देशमुख व कविता माणके यांना चौथे आणि पाचवे पारितोषिक देण्यात आले. त्यांना पांना बियानी ज्वेल्स यांच्याकडून ज्वेलरी दिली. सौंदर्यवतीचा मुकुट ज्योती वाळुंज यांना एमपीएफएस, दुबई यांच्या हस्ते प्रदान केला. आनंदी पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले..कामानिमित्त दुबईत आलेले सर्व भारतवासीय संस्कृती मराठी मंडळाच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. विविध कार्यक्रमांतून दुबईत भारतीय संस्कृती, परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करत आहोत.- अपर्णा शिंदे, वावरहिरे.