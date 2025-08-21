Satara News: ‘कास’वर कोंडी टाळण्यासाठी एकेरी वाहतूक; उपवनसंरक्षकांच्या बैठकीत निर्णय; हंगाम लवकरच सुरू हाेणार

कास : सुटीच्या दिवशी होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पठारावरून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे कमीतकमी वाहने पठारावर येतील याची दक्षता घ्यावी.कास पठार हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ असून, त्याचा दर्जा आणखी उंचविण्यासाठी ग्रामस्थांसह सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असे मत जिल्हा उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी व्यक्त केले. .कास पठार हंगामाच्या नियोजनाबाबत आयोजित ग्रामस्थांच्या बैठकीत ते बोलत होते. हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी सहा गावांतील ग्रामस्थांची बैठक वनभवन, सातारा याठिकाणी झाली. या बैठकीला सहाय्यक वनसंरक्षक प्रदीप रौंदळ, जावळीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्जुन गंबरे, सातारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संदीप जोपळे, वनपाल राजाराम काशीद, उज्ज्वला थोरात, वनरक्षक समाधान वाघमोडे, प्रकाश शिंदे, दत्तात्रेय हेर्लेकर, समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय किर्दत, उपाध्यक्ष प्रदीप कदम, सदस्य तानाजी आटाळे, संतोष आटाळे, ज्ञानेश्वर आखाडे, पांडुरंग शेलार, विठ्ठल कदम, दत्तात्रय बादापुरे, तसेच ग्रामस्थ सोमनाथ जाधव, विष्णू किर्दत, बजरंग कदम, बाजीराव चिकणे, मारुती चिकणे यांच्यासह सहा गावांतील ग्रामस्थ बहुसंख्येने उपस्थित होते..या वेळी श्री. सातपुते म्हणाले, ‘‘राजमार्गांवरून कुमुदिनीकडे जाण्यासाठी बैलगाडीचा वापर करावा, या मार्गावर व्हीआयपी वाहने सोडू नयेत. कास पठार माहिती केंद्रासाठी लवकरात लवकर जागा निश्चित करण्यात येईल.’’.पठारावर प्लॅस्टिकचा कचरा होऊ नये याची दक्षता घेण्यात यावी, तसेच इलेक्ट्रिकल वाहनांचा वापर राजमार्गावरती करण्यात यावा. पर्यावरण पूरक पॅकिंग असलेल्या वस्तू पठारावर अथवा पार्किंगमध्ये विक्रीसाठी ठेवाव्यात, तसेच कास पठाराची कुठेही बदनामी होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे, काही तक्रारी असतील, तर तक्रार निवारण समिती स्थापन करून तक्रारींवर मार्ग काढण्यात येईल, असेही श्री. सातपुते यांनी सांगितले..‘बांधकाम’ने पुढाकार घ्यावामुसळधार पावसामुळे कास पठारावरील रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असून, हा रस्ता दुरुस्त करावयाच्या सूचना समितीला दिल्या असल्या, तरी या रस्त्याची दुरवस्था बघता हे काम आवाक्याच्या बाहेरचे ठरणार आहे. यासाठी बांधकाम विभागाने पुढाकार घेऊन रस्ता दुरुस्त करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.