Satara News: ‘कास’वर कोंडी टाळण्यासाठी एकेरी वाहतूक; उपवनसंरक्षकांच्या बैठकीत निर्णय; हंगाम लवकरच सुरू हाेणार

Kaas Pathar Management: पठारावर प्लॅस्टिकचा कचरा होऊ नये याची दक्षता घेण्यात यावी, तसेच इलेक्ट्रिकल वाहनांचा वापर राजमार्गावरती करण्यात यावा. पर्यावरण पूरक पॅकिंग असलेल्या वस्तू पठारावर अथवा पार्किंगमध्ये विक्रीसाठी ठेवाव्यात, तसेच कास पठाराची कुठेही बदनामी होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे.
Updated on

कास : सुटीच्या दिवशी होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पठारावरून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे कमीतकमी वाहने पठारावर येतील याची दक्षता घ्यावी.कास पठार हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ असून, त्याचा दर्जा आणखी उंचविण्यासाठी ग्रामस्थांसह सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असे मत जिल्हा उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी व्यक्त केले.

