सातारा

सातारा तालुका हादरला ! 'कारीमध्ये गर्भवती मातेने मुलीसह संपवले जीवन'; एक मुलगी झुडपात अडकली, नेमकं काय घडलं..

Heartbreaking Incident in Kari, Satara: श्रद्धा विशाल मोरे (वय २७) व स्पृहा विशाल मोरे (वय तीन) अशी मृत मायलेकींची, तर त्रिशा विशाल मोरे (वय पाच) बचावलेल्या मुलीचे नाव आहे. विशाल मोरे हे कुटुंबासह मुंबई येथे राहतात. गणेशोत्सवासाठी ते गावी आले होते.
Tragic endlife in Kari, Satara: Pregnant mother ends life with daughter; one girl survives after being caught in bushes.

Tragic endlife in Kari, Satara: Pregnant mother ends life with daughter; one girl survives after being caught in bushes.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : कारी (ता. सातारा) येथे एका गर्भवती मातेने दोन मुलींसह विहिरीत उडी घेतली. यामध्ये आई व एका तीन वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला, तर एक मुलगी झुडपात अडकल्याने बचावली.

Loading content, please wait...
Satara
village
endlife
district
Pregnant mothers
enducation
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com