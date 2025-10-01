मलकापूर: श्वान आडवे आल्याने दुचाकीची दुभाजकाला धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला आहे. कऱ्हाड -ढेबेवाडी मार्गावर आगाशिवनगर, मलकापूर, (ता. कऱ्हाड) येथील जाधववस्तीजवळ दुपारी पावणेएक वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. इंद्रजित अधिकराव कणसे (वय ३६, रा. दत्तशिवम कॉलनी, आगाशिवनगर, मलकापूर, ता. कऱ्हाड) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे..मोठी बातमी! ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी मागितली ६५ लाखांची खंडणी! कोल्हापुरातील सहायक फौजदारासह 5 जणांवर अकलूज पोलिसांत गुन्हा, दोघे अटकेत. इंद्रजित कणसे हे शिवसमर्थ पतसंस्था शाखा तळमावले येथे काम करत होते. ते नेहमीप्रमाणे मंगळवारी सकाळी दुचाकीवरून (एमएच ५० वाय ३२५४) कामावर गेले होते. दुपारी काम आटोपून ते घरी आगाशिवनगर येथे येत होते. कऱ्हाड- ढेबेवाडी मार्गावर दुपारी पावणेएक वाजण्याच्या सुमारास जाधववस्तीनजीक आले असता अचानक दुचाकीच्या आडवे श्वान आले.. या वेळी कणसे यांचा दुचाकीवरील ताबा सुटल्याने दुचाकीची दुभाजकाला धडक झाली. या अपघातात कणसे यांच्या डोक्याला मार लागल्यामुळे गंभीर जखमी झाले होते. आसपासच्या नागरिकांनी कणसे यांना तत्काळ रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी कृष्णा रुग्णालयात पाठवून दिले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. अपघाताची माहिती मिळताच कऱ्हाड शहर पोलिस ठाण्याचे हवालदार आकाश मुळे यांच्यासह कर्मचारी तातडीने अपघातस्थळी दाखल झाले. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...अपघाताचा पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवून दिला. अपघाताची नोंद कऱ्हाड शहर पोलिस ठाण्यात झाली असून, अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक मारुती चव्हाण करत आहेत. त्यांच्या मागे आई-वडील पत्नी, मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.