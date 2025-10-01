सातारा

दुर्दैवी घटना! 'मलकापूरच्या दुचाकीस्वाराचा श्‍वान आडवे आल्याने मृत्यू'; कऱ्हाड-ढेबेवाडीवर दुचाकीवरील ताबा सुटला अन्..

Rural road safety risks: biker killed by dog collision: अपघातात कणसे यांच्या डोक्याला मार लागल्यामुळे गंभीर जखमी झाले होते. आसपासच्या नागरिकांनी कणसे यांना तत्काळ रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी कृष्णा रुग्णालयात पाठवून दिले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता.
“Biker fatally injured in Malkapur as a dog collides with motorcycle on rural road near Karhad-Dhebevadi.”

मलकापूर: श्‍वान आडवे आल्याने दुचाकीची दुभाजकाला धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला आहे. कऱ्हाड -ढेबेवाडी मार्गावर आगाशिवनगर, मलकापूर, (ता. कऱ्हाड) येथील जाधववस्तीजवळ दुपारी पावणेएक वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. इंद्रजित अधिकराव कणसे (वय ३६, रा. दत्तशिवम कॉलनी, आगाशिवनगर, मलकापूर, ता. कऱ्हाड) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे.

