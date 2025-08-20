Satara Accident: दुर्दैवी घटना! 'वेळे, जोशी विहीर अपघातात दोघे ठार'; महामार्गावर दुचाकींची मालट्रकला धडक, पत्नीचा आक्रोश

भुईंज : पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर वेळे व जोशी विहीरनजीकच्या उड्डाणपुलावर दोन ठिकाणी दोन दुचाकींचा मालट्रकला धडक दिल्याने अपघात झाला. यामध्ये दोन दुचाकीस्वारांचा जागीच मृत्यू झाला. .Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.जोशी विहीर येथील अपघातातील योगेश पांडुरंग जगताप (वय ४८, रा. जगतापवाडी- सोनके, ता. कोरेगाव), तर वेळे येथील अपघातात श्याम धनंजय वाईकर (वय २१) या युवकाचा मृत्यू झाला, तर आकाश अशोक भोसले (वय २६, दोघे रा. शिरगाव ता. वाई) हा युवक जखमी झाला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, काल सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास जोशी विहीर येथील उड्डाणपुलावर बंगळूरकडे जाणारा मालट्रक नादुरुस्त झाल्याने तिसऱ्या लेनवर उभा होता. दरम्यान, योगेश जगताप हे सोनके येथून सोळशी, वेळे, कवठेमार्गे भुईंजला येत होते. कवठे येथे सात वाजता त्यांचा पत्नीशी मोबाईलवरून संपर्क झाला होता. यानंतर काही वेळातच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. समोर उभ्या असलेल्या मालट्रकवर (आरजे ०६- ९८३९) त्यांची दुचाकी आदळली. .त्यामुळे ते दुसऱ्या लेनवर पडले. त्या वेळी मागून येणाऱ्या अज्ञात वाहनाचा टायर त्यांच्या डोक्यावरून गेल्याने ते जागीच ठार झाले. घटनेची माहिती मिळताच भुईंज पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दुसरी घटना आज सकाळी साडेसात वाजता वेळे गावच्या हद्दीत घडली. यामध्ये महामार्गावर एका हॉटेलसमोर टेंपोला श्याम वाईकर यांच्या दुचाकी (एमएच १२ सीपी ८८९१) ने पाठीमागून धडक दिली. यामध्ये श्याम वाईकर ठार झाले, तर आकाश भोसले हा युवक जखमी झाला आहे..MP Udayanraje Bhosale: उरमोडी प्रकल्प विस्ताराला केंद्राचा हिरवा कंदील: उदयनराजे भोसले; 'जल आयोगाकडून ३०४२.६७ कोटींचा निधी मंजूर'.याप्रकरणी टेंपोचालक प्रवीण तानाजी धुमाळ (वय २७) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दोन्ही अपघातांची नोंद भुईंज पोलिस ठाण्यात झाली असून, तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.