Nira Canal Accident: नीरा कालव्यात दुर्दैवी घटना; मित्राला वाचवताना दोघे कालव्यात वाहून गेले, एकाचा मृत्यू, दुसरा बेपत्ता, पोहता न आल्याने घात!

लोणंद : पाडेगाव (ता. खंडाळा) हद्दीतील नीरा उजव्या कालव्यात दुपारच्या वेळी अंघोळ आणि कपडे धुण्यासाठी गेलेले दोन युवक कालव्याच्या पाण्यात वाहून गेल्याची घटना सोमवारी घडली होती. त्यातील एकाचा मृतदेह आज (मंगळवार) सायंकाळी पाण्यावर तरंगताना आढळून आला..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .शेखहजर फकरुहीन शेख (वय २०) असे त्याचे नाव आहे. शेखहजर हा त्याचा जोडीदार सादिक खान (वय २२, दोघेही मूळ रा. कासोदा, जि. जळगाव) याच्या सोबत कालव्यावर गेले होते. त्यावेळी सादिक खान हा पाण्यात पडल्याने शेखहजरने त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आज शोधकार्य करणाऱ्या टीमला त्याचा मृतदेह आढळून आला. त्यास लोणंदच्या रुग्णालयात आणण्यात आले. तेव्हा डॉक्टरांनी त्यास मृत घोषित केले. दरम्यान, सादिक खानचा शोध अद्याप सुरू आहे..याबाबत शेख अशफाक शेख अस्लम (वय ३६, रा. घडरा, जि. जळगाव) यांनी फिर्याद दिली आहे. हे सर्वजण चादर विक्रीचा व्यवसाय करतात. घटनेची माहिती मिळताच लोणंद पोलिस ठाण्याचे साहाय्य पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे, तसेच नीरा पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली बचाव पथकाने तातडीने शोधमोहीम सुरू केली..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.पोहता येत नसल्याने दुर्घटनाफिर्यादीत नमूद केल्यानुसार कालव्यावर सात जण गेले होते. यावेळी पाण्यात उतरलेला एक जण बुडू लागल्याचे लक्षात येताच त्याला वाचवण्यासाठी दुसऱ्या तरुणाने तत्काळ कॅनॉलमध्ये उडी घेतली. मात्र, संबंधिताला पोहता येत नसल्याने त्याने वाचवणाऱ्याला घट्ट मिठी मारली. कॅनॉलमधील खोल पाणी आणि जोरदार प्रवाहामुळे दोघेही गटांगळ्या खात वाहून गेले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.