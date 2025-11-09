सातारा

Toddler Death: आदर्कीत सर्पदंशाने चिमुकलीचा मृत्यू; अंगणात खेळताना अचनाक नेमकं काय घडलं?

Heartbreaking Incident: सकाळी ती अंगणात खेळताना तिच्या हाताच्या बोटाला सापाने दंश केला. ती अंगणात बेशुद्ध पडल्यानंतर कुटुंबीयांच्या निदर्शनास ही घटना आल्यानंतर तिला तातडीने पिंपोडे बुद्रूक (ता. कोरेगाव) येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु तिचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला.
Tragedy in Adarki: Child dies after snakebite while playing in the yard; villagers mourn the loss.

Tragedy in Adarki: Child dies after snakebite while playing in the yard; villagers mourn the loss.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आदर्की : येथे आज दुपारी एका दोन वर्षांच्या चिमुकलीचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याची घटना घडली. नित्या करण खोमणे (वय दोन, रा. कोपर्डे, ता. खंडाळा) असे चिमुकलीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Satara
village
death
district
child health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com