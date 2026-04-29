सातारा

Karad Accident: टाकीत बुडून शाळकरी मुलाचा मृत्यू; कऱ्हाड तालुक्यातील दुर्दैवी घटना, चेंडू काढण्यासाठी गेला अन् काय घडलं?

Tragic Accident of Student in Karad taluka: चचेगावातील शिवकालीन टाकीत चेंडू काढताना १३ वर्षीय वेदांत साठे याचा पाण्यात बुडून मृत्यू; एकुलत्या एक मुलाच्या जाण्याने कुटुंबीय व गावात शोककळा
Heartbreaking Mishap in Karad: Minor Loses Life While Playing

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विंग: खेळता-खेळता पाण्याच्या टाकीत पडलेला चेंडू काढण्यासाठी गेलेल्या एका शाळकरी मुलाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना आज सायंकाळी उघडकीस आली. टाकेवस्ती-चचेगाव (ता. कऱ्हाड) येथील वेदांत आबासाहेब साठे (वय १३) असे मुलाचे नाव असून, तो विंगच्या आदर्श विद्यालयाचा विद्यार्थी होता. या घटनेने गाव व परिसरातील ग्रामस्थांतून हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
karad
accident
school
district
accident death
accident case
Drowning death