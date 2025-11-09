सातारा

Youth Drown: कासरूडला युवकाचा नदीत बुडून मृत्यू; मुंबईहून सुटीसाठी आल्यानंतर घटना, पोहताना खोल पाण्यात गेला अन्..

Tragic Incident at Kasarud: शुक्रवारी दुपारी तो आपल्या काही मित्रांसोबत जवळील कोयना नदीपात्राजवळ फिरायला गेला होता. उकाड्यामुळे सर्वांनी पोहायला जाण्याचे ठरवले. पोहत असताना सुयोग अचानक खोल पाण्यात गेला आणि बुडू लागला.
Tragic scene at Kasarud rescue teams and locals gather near the river where a youth from Mumbai drowned while swimming.

Tragic scene at Kasarud rescue teams and locals gather near the river where a youth from Mumbai drowned while swimming.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाबळेश्वर : कासरूड (ता. महाबळेश्वर) येथील सुयोग विजय खांडसकर (वय १८) याचा शुक्रवारी दुपारी पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. सुयोग हा मुंबईमध्ये शिक्षणासाठी वास्तव्यास होता. काही दिवसांच्या सुट्यांसाठी तो आपल्या गावी, कासरूड येथे आला होता.

Loading content, please wait...
Satara
accident
Youth
Mumbai
Mahabaleshwar
district
River
accident death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com