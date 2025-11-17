सातारा

दुर्दैवी योगायोग! 'चारचाकीच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू'; वीस दिवसांपूर्वी बँकेच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू अन्..

Back-to-Back Tragedy: सागर सुभाष शिवणकर (वय २५, रा. खर्शी तर्फ कुडाळ, ता. जावळी) असे मृत युवकाचे नाव असून, तो सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नागठाणे शाखेत लिपिक पदावर कार्यरत होते. याप्रकरणी बोरगाव पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे.
satara Accident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काशीळ : पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर बोरगाव (ता. सातारा) गावच्या हद्दीत चारचाकी व दुचाकीच्या अपघातात दुचाकीवरील युवकाचा मृत्यू झाला आहे. सागर सुभाष शिवणकर (वय २५, रा. खर्शी तर्फ कुडाळ, ता. जावळी) असे मृत युवकाचे नाव असून, तो सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नागठाणे शाखेत लिपिक पदावर कार्यरत होते. याप्रकरणी बोरगाव पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे.

Bank
Satara
accident
Bike
district
accident death
accident case
Asian highway

