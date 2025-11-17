दुर्दैवी योगायोग! 'चारचाकीच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू'; वीस दिवसांपूर्वी बँकेच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू अन्..

काशीळ : पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर बोरगाव (ता. सातारा) गावच्या हद्दीत चारचाकी व दुचाकीच्या अपघातात दुचाकीवरील युवकाचा मृत्यू झाला आहे. सागर सुभाष शिवणकर (वय २५, रा. खर्शी तर्फ कुडाळ, ता. जावळी) असे मृत युवकाचे नाव असून, तो सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नागठाणे शाखेत लिपिक पदावर कार्यरत होते. याप्रकरणी बोरगाव पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, महामार्गावरून काल सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास सागर शिवणकर नेहमीप्रमाणे बॅंकेत जात असताना बोरगाव हद्दीतील हॉटेल पाणेरीच्या समोर सातारा ते कऱ्हाड जाणाऱ्या लेनवर एक चारचाकीने (क्रमांकाची नोंदणी नाही) त्यांच्या दुचाकीला (एमएच ११ सीटी २४२७) पाठीमागून निघालेल्या चारचाकीने जोरदार धडक दिली. यामध्ये सागर शिवणकर हे जखमी होऊन दुचाकीवरून बाजूला कोसळले. यात दुचाकीचा चक्काचूर झाला. घटनेची माहिती कळताच बोरगाव पोलिस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर भोसले, संजय जाधव यांनी अपघातस्थळी धाव घेतली..पोलिस व स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जखमी सागर शिवणकर यांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. तेथे उपचार सुरू असताना डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी चारचाकीचालक ओमकार कृष्णा दळवी (रा. बड्याचीवाडी, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याची खबर सचिन साळुंखे यांनी दिली असून, बोरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...दुर्दैवी योगायोगमृत सागर शिवणकरचे वडील जिल्हा बँक कर्मचारी होते. त्यांचा कोरोना कालावधीत मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सागर यास बँकेत नोकरी मिळाली होती. आई, बहीण यांची जबाबदारी सागरवर होती. तो नागठाणे शाखेत उत्तम काम करत होता; पण त्याचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. आजच्या अपघातस्थळी गेल्या वीस दिवसांपूर्वी बँकेचे विभागीय अधिकारी श्रीमंत तरडे यांचाही अपघाती मृत्यू झाला होता. त्याच ठिकाणी सागरचाही मृत्यू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.