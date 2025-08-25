-रूपेश कदम दहिवडी : सातारा जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षकांच्या बदल्या सतत या ना त्या कारणाने चर्चेत आहेत. संवर्ग एकमधील बोगसगिरी मोठ्या प्रमाणात उघड झाल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा फास आवळला जात आहे. अशातच संवर्ग दोनमध्ये सुद्धा शिक्षकांनी बोगसगिरी केल्याचे दिसून आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करणार व संवर्ग दोनमध्ये बोगसगिरी करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई कधी करणार? याकडे जिल्ह्यातील शिक्षणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे..Satara Teachers Bank: 'सातारा शिक्षक बॅंकेची १५ मिनिटांत गुंडाळली वार्षिक सभा'; गैरकारभार, नोकर भरती आदी मुद्द्यांवरून घोषणाबाजी.शिक्षक बदली प्रकरणातील घोळाबद्दल दै. ‘सकाळ’ने वारंवार आवाज उठवून हा घोळ उघडकीस आणला. बनवेगिरी उघडकीस आल्याने चुकीच्या पद्धतीने संवर्ग एकचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिक्षकांची चांगलीच तंतरली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुद्धा कठोर भूमिका घेत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र, एवढे घडून सुद्धा संवर्ग दोनमधून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेण्याचे धारिष्ट्य काही शिक्षकांनी केले आहे. प्रशासनाला फाट्यावर मारल्याचेच हे द्योतक आहे..संवर्ग दोनमधून जवळपास ७० शिक्षकांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या शिक्षकांची बनवेगिरी उघड होऊनही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात संवर्ग एकप्रमाणेच संवर्ग दोनमध्ये शिक्षकांनी हेराफेरी केली आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात शिक्षकांनी केवळ सोयीच्या बदलीसाठी केलेल्या या महाप्रतापामुळे प्रामाणिक शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. सातारा जिल्हा परिषदेने अशा अप्रामाणिक शिक्षकांवर वेळीच कारवाई केली नाही, तर म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही काळ सोकावेल आणि हे ग्रामविकासमंत्र्यांसह चार कॅबिनेट मंत्री असलेल्या पुरोगामी सातारा जिल्ह्याच्या परंपरेला शोभणारे नक्कीच नाही..प्रामाणिक शिक्षक मूग गिळून गप्पमहाराष्ट्रातील इतर जिल्हा परिषदांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांच्या विरोधात प्रामाणिक शिक्षकांनी स्पष्ट भूमिका घेतली असून, तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील प्रामाणिक शिक्षक मूग गिळून गप्प बसले आहेत. विद्यार्थ्यांना नेहमी खरे बोलावे, अन्याय सहन करू नये, असे शिकविणारे शिक्षक स्वतः मात्र अन्याय सहन करत आहेत, खरे बोलण्यास घाबरत आहेत..संवर्ग एकमधून ज्या शिक्षकांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. यासोबतच संवर्ग दोनमधून जे शिक्षक चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्या शिक्षकांवर सुद्धा कठोर कारवाई करण्यात येईल. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.- अंनिस नायकवडी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सातारा..MLA Shashikant Shinde: प्रशासन कुणाच्या तरी दबावाखाली काम करतंय: आमदार शशिकांत शिंदे; सध्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी जागरूक राहावे.गोडसेवाडी येथील मागासवर्गीय वस्ती रस्त्याचेही भूमिपूजन आमदार शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी गोडसेवाडी येथे सुरू असलेल्या रेल्वे पुलाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. स्थानिक ग्रामस्थांनी पुलामुळे निर्माण झालेल्या विविध अडचणी व समस्यांची माहिती दिली. पुलाच्या कामामुळे परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होऊन ग्रामीण भागाला सोयीस्कर दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे, ग्रामस्थांच्या मागण्या व अडचणींची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, स्थानिकांच्या सोयीला प्राधान्य देऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी सूचना आमदार शिंदे यांनी रेल्वेच्या संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.