Satara News: संवर्ग दोनमधील शिक्षकांवर कारवाई कधी?; बदल्‍यांमध्ये बनवेगिरी केल्याचे स्पष्ट; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

Action Pending on Category Two Teachers: शिक्षक बदली प्रकरणातील घोळाबद्दल दै. ‘सकाळ’ने वारंवार आवाज उठवून हा घोळ उघडकीस आणला. बनवेगिरी उघडकीस आल्याने चुकीच्या पद्धतीने संवर्ग एकचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिक्षकांची चांगलीच तंतरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
-रूपेश कदम

दहिवडी : सातारा जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षकांच्या बदल्या सतत या ना त्या कारणाने चर्चेत आहेत. संवर्ग एकमधील बोगसगिरी मोठ्या प्रमाणात उघड झाल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा फास आवळला जात आहे. अशातच संवर्ग दोनमध्ये सुद्धा शिक्षकांनी बोगसगिरी केल्याचे दिसून आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करणार व संवर्ग दोनमध्ये बोगसगिरी करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई कधी करणार? याकडे जिल्ह्यातील शिक्षणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

