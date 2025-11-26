Amol Mohite: स्वच्छ, पारदर्शी कारभारासाठी भाजपला साथ द्या: नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अमोल मोहिते; मुबलक पाणीपुरवठा करण्यात येणार !

सातारा : सातारा शहरवासीयांना आता विकासात्मक बदल हवा आहे. त्यामुळे स्वच्छ व पारदर्शी कारभारासाठी भाजपला साथ द्या, असे आवाहन भारतीय जनता पक्षाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अमोल मोहिते यांनी केले आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...सातारा शहरासह हद्दवाढीत समाविष्ट भागातील पाणीप्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी नवीन योजना मंजूर केल्या आहेत. २४/७ सातारकरांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यात येणार असून, घनकचरा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शहरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी राजवाडा परिसरात चार मजली पार्किंगसाठी इमारत मंजूर झाली असून, त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. शहराच्या बाजूने रिंगरोड करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असून, सरकारच्या माध्यमातून सातारा शहराच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध झाला आहे. आगामी काळातही विविध विकासयोजना राबवून शहराचा कायापालट घडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे मोहिते यांनी सांगितले..दरम्यान, सातारा नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपच्या वतीने आज शहरात विविध ठिकाणी पदयात्रेचे आयोजन केले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली व खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमोल मोहिते प्रभागात जाऊन तेथील मतदारांशी संवाद साधून त्यांचे आशीर्वाद घेत आहेत..शहरात पदयात्रा, प्रचारादरम्यान अमोल मोहिते यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. भाजपने स्वच्छ व पारदर्शी कारभार केला असून, भविष्यातही सातारा शहराच्या हिताचे काम केले जाणार आहे. सातारा हा भाजपचा बालेकिल्ला असून, सर्व जुने व नवीन कार्यकर्ते एकदिलाने सातारा पालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...पदयात्रेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसादनगरपालिका निवडणुकीतील नगरसेवकपदाचे अधिकृत उमेदवार निशांत पाटील, भारती सोलंकी, चेतन सोलंकी आणि रेणू येळगावकर यांच्या प्रचारार्थ सदरबझार परिसरात पदयात्रा काढण्यात आली. या पदयात्रेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे अमोल मोहिते यांनी सांगितले. या वेळी उमेदवारांसह सर्व आजी-माजी पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.