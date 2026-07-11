सातारा

FDA Milk Raid Rumour : तुकाराम मुंडेंची एवढी भीती? FDA धाडीच्या एका अफवेने दूध चालकांनी शेकडो लिटर दूध ओतलं रस्‍त्‍यावर; 'त्या' व्हिडिओनं वाढवलं दुधातील भेसळीचं गूढ

FDA Raid Rumour Triggers Panic in Satara : एफडीएच्या धाडीच्या अफवेने साताऱ्यातील माण तालुक्यात दूध संकलन चालकांनी शेकडो लिटर दूध रस्त्यावर ओतल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
FDA raid rumour in Satara

FDA raid rumour in Satara

esakal

रूपेश कदम
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दहिवडी (सातारा) : राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचा पदभार आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतल्यापासून FDA कडून राज्यात धडाधड कारवाया सुरु आहेत. माण तालुक्यातील एका गावात अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) धाड पडणार असल्याच्या केवळ एका अफवेने दूध संकलन करणाऱ्यांची चांगलीच पळापळ झाली.

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