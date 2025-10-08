Phaltan Crime: पर्यटकांना लुटणाऱ्या दोघांना अटक; फलटण ग्रामीण पोलिसांची सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई

फलटण : धुमाळवाडी (ता. फलटण) येथील धबधबा पाहण्यासाठी आलेल्या महिला पर्यटकांना लाकडी दांडकी व सुऱ्याचा धाक दाखवून लुटल्याची घटना आठ जुलै २०२५ रोजी घडली होती. याप्रकरणी गुन्हा घडल्यापासून फरारी असलेल्या दोन संशयितांना फलटण ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .रणजित कैलास भंडलकर व तानाजी नाथाबा लोखंडे (दोघे रा. खामगाव, ता. फलटण) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, धुमाळवाडी येथे धबधबा पाहण्यासाठी आलेल्या महिला पर्यटकांना हेरून १० जणांनी लाकडी दांडकी व सुऱ्याचा धाक दाखवून महिलांच्या गळ्यातील दागिने व पुरुषांकडील मनगटी घड्याळ व रोख रक्कम असा एकूण ५४ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेल्याची घटना घडली होती. त्याबाबत फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता..संशयित रणजित भंडलकर व तानाजी लोखंडे हे गुन्हा दाखल घडल्यापासून फरारी होते. त्यांच्यापैकी रणजित भंडलकर याच्यावर खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, गर्दी- मारामारी, खंडणी, दुखापत व महिला अत्याचारासारखे एकूण आठ गुन्हे दाखल आहेत. फलटण तालुक्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाला खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात तो मोकाच्या गुन्ह्यात मागील चार वर्षांपासून फरारी होता. .MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.रणजित भंडलकर व त्याचा साथीदार तानाजी लोखंडे हे सांगवी (ता. फलटण) येथे येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे, गुन्हे प्रकटीकरण विभागाचे पोलिस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने, पोलिस अंमलदार वैभव सूर्यवंशी, नितीन चतुरे, श्रीनाथ कदम, अमोल जगदाळे, हणमंत दडस, कल्पेश काशिद, तानाजी ढोले, गणेश ठोंबरे व अक्षय खाडे यांच्या पथकाने सापळा रचून दोघांना अटक केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.