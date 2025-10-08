सातारा

Phaltan Crime: पर्यटकांना लुटणाऱ्या दोघांना अटक; फलटण ग्रामीण पोलिसांची सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई

Swift Police Action in Phaltan: धुमाळवाडी येथे धबधबा पाहण्यासाठी आलेल्या महिला पर्यटकांना हेरून १० जणांनी लाकडी दांडकी व सुऱ्याचा धाक दाखवून महिलांच्या गळ्यातील दागिने व पुरुषांकडील मनगटी घड्याळ व रोख रक्कम असा एकूण ५४ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेल्याची घटना घडली होती.
फलटण : धुमाळवाडी (ता. फलटण) येथील धबधबा पाहण्यासाठी आलेल्या महिला पर्यटकांना लाकडी दांडकी व सुऱ्याचा धाक दाखवून लुटल्याची घटना आठ जुलै २०२५ रोजी घडली होती. याप्रकरणी गुन्हा घडल्यापासून फरारी असलेल्या दोन संशयितांना फलटण ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली.

