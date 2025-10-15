Satara Crime: ॲल्युमिनिअम चोरीप्रकरणी दोघांना अटक: सातारा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाची कारवाई; मुद्देमाल केला जप्त

सातारा: शेंद्रे (ता. सातारा) येथील ॲल्युमिनिअम कंपनीतून ॲल्युमिनिअमच्या सुमारे ५०० किलोंच्या ६९ विटा चोरल्याप्रकरणी दोघांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (एलसीबी) अटक केली आहे.MPS Success Story:लिंबच्या सुनबाईंची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी; एमपीएससी परीक्षेत हॅट्रीक, वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवलं.. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.विजय शंकर पवार (रा. रामाचा गोट, मंगळवार पेठ), अशोक मोहन मोरे (रा. कोर्टी, ता. कऱ्हाड) अशी त्यांची नावे आहेत. या गुन्ह्यातील अन्य संशयित गणेश ऊर्फ गोट्या लहू बोंडे (मूळ रा. पाल, ता. कऱ्हाड, सध्या रा. काशीळ, ता. सातारा) याचा पोलिस शोध घेत आहेत.शेंद्रे (ता. सातारा) येथील ॲल्युमिनिअम कंपनीतून ॲल्युमिनिअमच्या ६९ विटा चोरल्याप्रकरणी ९ आॅक्टोबरला तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .या गुन्ह्याचा तपास तातडीने करण्याचे निर्देश पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी एलसीबीचे निरीक्षक अरुण देवकर यांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी उपनिरीक्षक परितोष दातीर, हवालदार हसन तडवी, मनोज जाधव, अमृत करपे, प्रवीण कांबळे, शिवाजी भिसे व प्रवीण पवार यांचे एक पथक तपासासाठी तयार केले होते..या पथकाचा तपास सुरू असतानाच हा गुन्हा पोलिस यादीवरील संशयित विजय पवार याने केला असल्याची माहिती एलसीबीचे निरीक्षक देवकर यांना मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी तपास पथकाला संशयिताला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पथकाने केलेल्या चौकशीत अन्य दोन संशयितांसह हा गुन्हा केल्याची कबुली पवार याने दिले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.त्यांच्याकडून चोरीला गेलेल्या ६९ विटा व चारचाकी गाडी असा सुमारे एक लाख ८७ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. वरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नीलेश तांबे, सहायक पोलिस निरीक्षक सुदर्शन काटकर, सहायक फौजदार नाना गुरव, अमित माने, किरण कदम व अन्य कर्मचारी यात सहभागी होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.