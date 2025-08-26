कऱ्हाड: बेकायदेशीररीत्या पिस्तूल घेऊन फिरणाऱ्या दोघांना गोवारे (ता. कऱ्हाड) येथील गजानन हाउसिंग सोसायटी परिसरातून पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांच्या पथकाने ताब्यात घेऊन अटक केले..Maratha Reservation: जामखेडमध्ये ‘चलो मुंबई’चा नारा: अखंड मराठा समाजातर्फे शहरात बैठक; तालुक्यातून जाणार हजारो बांधव.काल रात्री ही कारवाई झाली. संशयितांकडून एक गावठी पिस्तूल, जिवंत राउंडसह १२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. स्वप्नील प्रदीप जगताप (रा. सुलतानपूर-एमआयडीसी, वाई), अक्षय संजय लादे (रा. सुलतानपूर-वाई, मूळ रा. गोवारे, ता. कऱ्हाड) अशी अटक झालेल्यांची नावे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पोलिसांची माहिती अशी ः गणेशोत्सव आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीररीत्या शस्त्र बाळगणाऱ्यांविरुद्ध जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोषी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडूकर यांच्या आदेशानुसार उपविभागात मोहीम राबविण्याच्या सूचना उपअधीक्षक पाटील यांनी दिल्या आहेत. त्याअंतर्गत काल रात्री गोवारेच्या हद्दीतील गजानन सोसायटी परिसरात दोघे जण पिस्तूल घेऊन फिरत असल्याची माहिती उपअधीक्षक पाटील यांना मिळाली. त्याची खातरजमा करून त्यांनी पथकाला कारवाईच्या सूचना दिल्या..मराठा सेवकांच्या बैठकीत निर्णय! 'मोर्चाचे गावागावांत मनाेज जरांगे पाटील यांचे होणार जंगी स्वागत'; मुंबईकडे रवाना होणार.सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमित बाबर, पोलिस अंमलदार प्रवीण पवार, सागर बर्गे, दीपक कोळी व मयूर देशमुख यांच्या विशेष पोलिस पथकाने गजानन हाउसिंग सोसायटी येथे सापळा रचून कारवाई केली. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या स्वप्नील जगताप आणि अजय लादे यांची अंगझडती घेतले असता त्यांच्याकडे गावठी बनावटीचे पिस्तूल, चार जिवंत राउंड व दोन मोबाईल असा ९४ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून संबंधितांना अटक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.