Satara Crime: खंडाळ्यात ट्रॅक्टर-ट्रॉली चोरीप्रकरणी दोघांना अटक; ४० सीसीटीव्हीच्या फुटेजची तपासणी

Swift Action by Khandala Police: पारगाव येथील संतोष यादव यांचा ट्रॅक्टर सहा दिवसांपूर्वी रात्री चोरट्यांनी लंपास केला होता. याबाबत खंडाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक सुनील शेळके यांनी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेस तपासाच्या सूचना दिल्या.
खंडाळा : पारगाव (ता. खंडाळा) येथील ट्रॅक्टर चोरीप्रकरणी खंडाळा पोलिसांनी दोघांना अटक केली. त्यांच्याकडून मुद्देमाल जप्त केला आहे. दत्तात्रय सदाशिव जाधव (रा. पेनूर, ता. मोहोळ) व विनायक रघुनाथ बोंबाळे (रा. मगरवाडी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर) अशी संशयितांची नावे आहेत.

