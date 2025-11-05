सातारा

Wathar Station Accident: 'दुचाकींच्या धडकेत वाठार स्टेशनला दोघे ठार'; तळीये फाटाजवळ घटना, एक जण जालन्यातील..

Fatal Road Accident at Taliye Phata: दोन्ही दुचाकींची तळीये फाटाजवळ असलेल्या पेट्रोल पंपाजवळ समोरासमोर जोरदार धडक झाली. यात दोघांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन दोघेही जागीच ठार झाले. अपघाताची माहिती मिळताच वाठार पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
सकाळ वृत्तसेवा
वाठार स्टेशन: वाठार स्टेशन (ता. कोरेगाव) येथे आज सायंकाळी पाचच्या सुमारास झालेल्या दुचाकींच्या अपघातात दोन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला. सागर लालासाहेब माने (वय २९, रा. वाठार स्टेशन) व किशोर नंदू कदम (वय ४०, रा. सोमनाथ, ता. जळगाव, जि. जालना) अशी मृत युवकांची नावे आहेत.

