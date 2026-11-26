कऱ्हाड: येथील सोमवार पेठेतील पत्राचाळीनजीकच पालिकेच्या ड्रेनजच्या कामासाठी काढलेल्या खड्ड्यात दोन मजूर अडकले होते. मात्र त्यांना अग्नीशामक दलासही स्थानिक नागरीकांनी सखरूप बाहेर काढले. दोघेही किरकोळ जखमी आहेत. त्यांच्यावर येथील उपजिल्हा रूग्णालयात उपचार सुरू होते. ड्रेनजचे काम सुरू असताना आवश्यक ती सावधागिरी न बाळगल्याने दुर्घटना घडली आहे, असे त्या परिसरातील स्थानिकांनी सांगतिले. त्या संदर्भात पालिकेनेही योग्य ती चौकशी करावी, अशीही मागणी होत आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.पालिकेच्या येथील सोमवार पेठेतील पत्राचाळ परिसरात ड्रेनजेचचे काम सुरू आहे. त्यासाठी त्या परिसरात खड्डे काढले आङेत. त्या एक खड्ड्यात त्याच कामावरील मजूर सुमारे २० फुट खोल खड्डा अडकले होते. ते खाली काम करत अशताना शेजारची माती त्याच ढिगाऱ्यात घसरून खाली गेल्याने ते अडकले होते. त्याची माहिती स्थानिकांना मिळल्यानंतर त्यांनी त्ताडीने अग्नीश्यामक दल, पालिकेत कळवले. पोलिसही घटनास्थळी दाखल झाले. .अग्नीश्यामक दलाचे अग्निशमन अधिकारी श्रीकांत देवघरे यांच्यासह त्यांचे लीडिंग फायरमन विनोद काटरे, चालक विठ्ठल नांदे, फायरमन गणेश शेजवळ, योगेश पवार, अविनाश फडतरे, सुभाष लोखंडे, सुजित साळुंखे,, अक्षय शेलार, आश्विन देशमुख, विठ्ठल डगळे असे पथक तेथे पोचले. त्यांनी स्थानिकांच्या सहकार्यातून अग्नीशमन दलाने खड्डायत अडकलेल्या दोघांनाही सुखरूप बाहेर काढले. सुमारे पाऊणतास बचाव कार्य सुरू होते. त्यात त्यांना कोणतीही इजा न होता बाहेर काढण्यात अग्नीश्यामक दलाच्या जवानांना यश आले. त्या दोघांची नावे समजू शकली नाहीत. मात्र त्या दोगांवरही येथील उपजिल्हा रूग्णालयात उपचार करण्यात आले आहेत..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.ड्रेनजसाठीच्या खड्ड्याचे काम करताना त्या परिसरात आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था तेथे हवी होती. त्याचा येथे अभाव असल्याने दुर्घटना घडली आहे. खड्ड्याच्या एका बाजूला ठेवलेला मातीचा ढिगारा अचनाक खाली घसरला. तो थेट खाली काम करणाऱ्यांच्या अंगावर पडला. सुदैवाने त्यांनी कोणतीही इजा जाली नाही. त्यासोबतच त्या दोघांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आल्याने त्याची दाहकता सध्या कमी वाटत आहे. मात्र त्या कामासंबधी योग्य ती काळजी गेण्याची गरज आहे. त्याबाबत पालिकेने सक्त सुचना ठेकेदारांना करण्याची मागणी होत आहे. याही दुर्घटनेची योग्य ती चौकसी करून निष्काळजीपमा करणाऱ्यांची चौकशीची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.