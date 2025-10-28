Satara News: 'सासपडेतील पीडित कुटुंबाचे उदयनराजेंकडून सांत्वन'; चव्हाण कुटुंबीयांशी साधला संवाद

काशीळ : सासपडे (ता. सातारा) येथील अल्पवयीन मुलीच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज पीडित कुटुंबाचे सांत्वन केले. यावेळी सुनील काटकर, कुलदीप क्षीरसागर, नयन निकम, दीपक नलवडे, सुरेश यादव, नंदकुमार नलवडे, संजीवनी गुजर पाटील, संतोष गुजर, सरपंच नागेश देटके, उपसरपंच वैभव चव्हाण, वैभव यादव व ग्रामस्थ उपस्थित होते..‘आर्या ही केवळ एका घराची मुलगी नव्हती, ती आपल्या समाजाची मुलगी होती. तिच्या स्मृतीला न्याय आणि सन्मान मिळेपर्यंत आपण सर्वांनी एकजुटीने आवाज उठवला पाहिजे, हीच तिच्या आत्म्याला खरी श्रद्धांजली ठरेल,’ असे उद्गार खासदार भोसले यांनी काढले.. या वेळी उदयनराजे यांनी चव्हाण कुटुंबीयांशी संवाद साधला, तसेच ही जलदगती न्यायालयात चालवून नराधम राहुल यादव यास फाशीची शिक्षा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या संदर्भात पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्याबरोबर त्यांनी चर्चा केली असून, तपास योग्य दिशेने करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले. चव्हाण कुटुंबीयांना संपूर्ण संरक्षण दिले जाईल. आरोपीला कठोर शिक्षा होईपर्यंत पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.