Satara News: 'सासपडेतील पीडित कुटुंबाचे उदयनराजेंकडून सांत्वन'; चव्हाण कुटुंबीयांशी साधला संवाद

Udayanraje Visits Sasapde Victim’s Family: ‘आर्या ही केवळ एका घराची मुलगी नव्हती, ती आपल्या समाजाची मुलगी होती. तिच्या स्मृतीला न्याय आणि सन्मान मिळेपर्यंत आपण सर्वांनी एकजुटीने आवाज उठवला पाहिजे, हीच तिच्या आत्म्याला खरी श्रद्धांजली ठरेल,’ असे उद्‍गार खासदार भोसले यांनी काढले.
Udayanraje Bhosale interacting with the Chavan family in Sasapde during his condolence visit.

सकाळ वृत्तसेवा
काशीळ : सासपडे (ता. सातारा) येथील अल्पवयीन मुलीच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज पीडित कुटुंबाचे सांत्वन केले. यावेळी सुनील काटकर, कुलदीप क्षीरसागर, नयन निकम, दीपक नलवडे, सुरेश यादव, नंदकुमार नलवडे, संजीवनी गुजर पाटील, संतोष गुजर, सरपंच नागेश देटके, उपसरपंच वैभव चव्हाण, वैभव यादव व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

