सातारा

MP Udayanraje Bhosale: शाहूनगर, सदरबझारला कासचे पाणी; खासदार उदयनराजेंच्या आराखडा करण्याच्या सूचना; अधिकाऱ्यांची पार पडली बैठक

Udayanraje Holds Meeting: एक्स्प्रेस फिडरवरून लाइन देण्याचे व पंपिंग स्टेशनवर तत्काळ २०० केव्हीएचा ट्रान्स्फॉर्मर बसवून लाइटची समस्या तत्काळ दूर करण्याची ग्वाही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. शाहूनगर व सदरबझार भागासाठी कास तलावाचे पाणी देण्याच्या बाबतीत विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.
MP Udayanraje Bhosale directs officials to prepare Kas Lake water supply plan for Shahunagar and Sadar Bazar areas.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
शाहूनगर : शाहूनगर व सदरबझार भागासाठी कासचे पाणी देण्यासाठी विकास आराखडा लवकरात लवकर तयार करा, अशा सूचना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

Satara
Udayanraje Bhosale
water
Water supply
Kas Dam
district
Urban Development Department
drinking water shortage in igatpuri

