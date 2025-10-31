MP Udayanraje Bhosale: शाहूनगर, सदरबझारला कासचे पाणी; खासदार उदयनराजेंच्या आराखडा करण्याच्या सूचना; अधिकाऱ्यांची पार पडली बैठक

शाहूनगर : शाहूनगर व सदरबझार भागासाठी कासचे पाणी देण्यासाठी विकास आराखडा लवकरात लवकर तयार करा, अशा सूचना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या..Karad News:'कऱ्हाड बसस्थानक पुणे विभागात तिसरे'; स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियान; क गटात मेढा प्रथम, म्हसवड तृतीय .शाहूनगर भागामध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून सतत विविध कारणांमुळे पाणीपुरवठा विस्कळित होत होता. महावितरण व जीवन प्राधिकरण यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे पंपिंग स्टेशनवरील वीजपुरवठा जाण्यामुळे शाहूनगर भागातील चार भिंतीजवळील पाण्याच्या टाक्या भरत नसल्याचे कारण वारंवार जीवन प्राधिकरणाकडून सांगितले जात होते. याबाबत जीवन प्राधिकरण व महावितरणच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांची जलमंदिर येथे एकत्रित बैठक घेण्यात आली. यामध्ये एक्स्प्रेस फिडरवरून लाइन देण्याचे व पंपिंग स्टेशनवर तत्काळ २०० केव्हीएचा ट्रान्स्फॉर्मर बसवून लाइटची समस्या तत्काळ दूर करण्याची ग्वाही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. शाहूनगर व सदरबझार भागासाठी कास तलावाचे पाणी देण्याच्या बाबतीत विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या..मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी उदयनराजे यांच्या सूचनेनुसार ऑगस्ट महिन्यात जीवन प्राधिकरणला कासचे पाणी देण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. त्याबाबत जीवन प्राधिकरणकडून कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. कास तलावाची उंची वाढविल्यामुळे सातारा शहराची लोकसंख्या चार लाख झाली तरी कासचे पाणी सर्व शहर व हद्दवाढ भागामध्ये मिळू शकते, तसेच कासच्या पाण्यासाठी जीवन प्राधिकरणला खर्चही कमी येऊ शकतो, यासाठीच उदयनराजे यांनी शाहूनगर व सदरबझार या भागांसाठी कास तलावाचे पाणी देण्यासाठी मुख्याधिकारी बापट यांना सूचित केले होते..मात्र, जीवन प्राधिकरणच्या चालढकलपणामुळे कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शाहूनगरमधील नागरिक विस्कळित पाणीपुरवठ्याच्या संदर्भात उदयनराजे यांच्याकडे गेले असता कासच्या पाण्याबाबत चर्चा झाली. त्यावेळी उदयनराजे यांनी लवकरात लवकर कासच्या पाण्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जीवन प्राधिकरणला केल्या. जीवन प्राधिकरणनेही दोन महिन्यांच्या आत विकास आराखडा सादर करण्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे लवकरच शाहूनगर व सदरबझार भागासाठी कासचे पाणी मिळणार आहे. याबद्दल शाहूनगरवासीयांनी खासदार उदयनराजे यांचे आभार मानले..Balasaheb Patil: सहकाराच्या पाठीशी ठाम उभे राहा: बाळासाहेब पाटील; सह्याद्री कारखान्याच्या गाळपास प्रारंभ . याप्रसंगी सामाजिक कार्यकर्ते सागर भोसले, मुख्याधिकारी अभिजित बापट, जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी देशमुख व गडकरी तसेच वीज वितरण कंपनीचे देशमुख व सहकारी तसेच शाहूनगरमधील नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.