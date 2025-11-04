माेठी बातमी! प्रतापगडावर होणार रोप वे, फर्निक्युलर सुविधा: खासदार उदयनराजे भोसले; १२७ कोटींचा आराखडा मंजूर..

सातारा : महाबळेश्वर तालुक्यात प्रतापगड हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचे व गौरवशाली इतिहासाचे प्रतीक आहे. या ठिकाणी सर्व वयोगटातील लोक मोठ्या संख्येने येतात. अनेकदा इच्छा असूनही लहान मुले, वयस्कर नागरिक यांना गडावर चढता येत नाही. त्यांच्यासाठी रोपवे, फर्निक्युलर यंत्रणा यांची सुविधा आणि सुसज्ज वाहन तळही आवश्यक आहे. प्रतापगडाच्या पायथ्याला वन विभागाच्या खालोखाल प्रतापगड देवस्थानची जमीन आहे. या सुविधांसाठी आवश्यकता भासल्यास देवस्थानची जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी ग्वाही खासदार तथा प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उदयनराजे भोसले यांनी दिली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.mpsc success storyप्रतापगड हे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित झाले आहे. या किल्ल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रतापगड किल्ला प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाची आज पहिली बैठक खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.यावेळी प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरणाचे सहअध्यक्ष मंत्री शंभूराज देसाई (दृरदृश्यप्रणालीद्वारे), जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, पुरातत्त्व विभागाचे सहसंचालक डॉ. विलास वाहने, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, तहसीलदार सचिन मस्के, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात, प्राधिकरणाचे अशासकीय सदस्य मिलिंद एकबोटे, नितीन शिंदे, शरद पोंक्षे, सदाशिव टेंटविलकर, सोमनाथ धुमाळ, चंद्रकांत पाटील, विजय नायडू, अमोल जाधव, पंकज चव्हाण उपस्थित होते..प्रतापगड किल्ला जनत व संवर्धनासाठी १२७ कोटी निधी मंजूर केला असून, यामधून संवर्धनाची विविध कामे करण्यात येणार आहेत. प्रतापगड प्राधिकरणाचे बँक खाते उघडणे, निधी मागणी करणे, प्राधिकरणाकरिता कक्ष स्थापन करणे प्रतापगड किल्ला (भाग- पाच) जतन, संवर्धन कामाच्या निविदेस मान्यता देणे, प्रतापगड किल्ला (भाग- सहा) जतन, संवर्धन कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता घेणे, तसेच प्रकल्प सल्लागार नियुक्तीस व मानधन शुल्कास मान्यता देणे, लाइट ॲण्ड साउंड शो स्क्रिप्टला मान्यता देणे, आकस्मित खर्च मान्यतेसाठी सुधारित शासन निर्णय काढणे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भित्तिचित्रास मान्यता देणे, आराखड्यातील उर्वरित कामाचे नियोजन केलेले नकाशे व आराखडे तपासून मान्यता देणे, प्रतापगड किल्ल्यावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विश्रामगृह (खोली) या विभागाकडे वर्ग करण्यास आदेशित करणे, प्रतापगडाच्या पायथ्यालगत कमानीजवळील वाहनांसाठी जागा निश्चित करणे व विद्युत बस/ई- बस सुविधा कार्यान्वित करणे, प्रतापगड किल्ला भाग चारच्या प्रथम व द्वितीय देयकास निधी प्राप्त होणेबाबत या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली..या वेळी उदयनराजे म्हणाले, ‘‘प्रतापगड संवर्धन, जतन व विकासासाठी आवश्यक प्रकल्प राबविण्यासाठी गरज भासल्यास प्रतापगड देवस्थानची जागा देण्यात येईल. देवस्थानच्या मालकीचे मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र असून, येथे असणाऱ्या जुन्या, मोठ्या वृक्षांची तोड झाली आहे. वन विभागामार्फत तेथील वनराई, वृक्षराजी पुन्हा संवर्धित करावी.’’.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...१२७ कोटींचा आराखडा मंजूरएकात्मिक पर्यटन आराखड्यासाठी ३८१ कोटी ५६ लाखांचा निधी मंजूर केला असून, प्रतापगड जतन व संवर्धनासाठी १२७ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, ‘‘किल्ले प्रतापगडच्या आजूबाजूला जवळपास चौदा किल्ले आहेत. या किल्ल्यांना पार करून प्रतापगडावर येणे हे शत्रू सैन्यासाठी दुरापास्त बाब होती. किल्ले प्रतापगडचे भौगोलिक स्थान पाहिले असता छत्रपती शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी व युद्धनीती यातून अधोरेखित होते. याची माहिती पुढील पिढीला होणे आवश्यक आहे. यासाठी संवर्धन विकास आराखडा राबविण्यात येत असून, किल्ल्याच्या मूळ ढाच्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही, याची दक्षता घेऊनच संवर्ध करण्यात येईल.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.