सातारा

Udaysinh Patil-Undalkar: विलासकाकांप्रमाणे मलाही साथ द्यावी: उदयसिंह पाटील-उंडाळकर; साजूरमध्ये युवकांशी साधला संवाद

Udaysingh Patil-Undalkar Seeks Youth Backing in Sajur: काकांचे साजूर गावातील विकासकामांमध्ये मोठे योगदान आहे, याची याची जाणीव तरुणांना असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. येथून पुढेही आतापर्यंत जशी विलासकाकांना साथ दिली, तशीच साथ मलाही द्या. तरुणांनी ज्या काही अडचणी मांडल्या.
"In Sajur, Udaysingh Patil-Undalkar Appeals for Unity and Youth Support"

"In Sajur, Udaysingh Patil-Undalkar Appeals for Unity and Youth Support"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तांबवे: गेली ५० वर्षे (कै.) विलासकाका यांनी सातारा जिल्ह्यात यशवंतरावांचे विचार जोपासले. जातीयवादी पक्षाच्या त्यांना ऑफर आल्या; पण ते पुरोगामी विचारांपासून ढळले नाहीत. सर्व जातीधर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन आम्हीही वाटचाल करत आहोत. आतापर्यंत जशी विलासकाकांना साथ दिली, तशीच साथ मलाही द्या, असे आवाहन रयत कारखान्याचे अध्यक्ष उदयसिंह पाटील- उंडाळकर यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
Youth
district
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com