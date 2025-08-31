Satara News: 'लखपती दीदींचा दिल्लीत राष्ट्रपतींकडून पाहुणचार'; केंद्रीय मंत्रालयाकडून गौरव, सातारा जिल्ह्यातील १६ महिलांचा समावेश

-हेमंत पवारकऱ्हाड: जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिलांनी आत्मनिर्भर करून त्यांना त्याच्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून उमेद अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात नऊ हजारांवर महिला लखपती दीदी झाल्या आहेत. त्यांनी केलेल्या कार्याचाच सन्मान म्हणून काही निवडक लखपती दीदींना केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने दिल्लीत विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रित केले. त्यात सातारा जिल्ह्यातील १६ महिलांचा समावेश होता. तेथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासोबत संवाद साधून स्नेहभोजनाचाही मान देण्यात आला. या सन्मानाने लखपती दीदी भारावून गेल्या..Prakash Ambedkar:'नेवासे तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबाची ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी घेतली भेट'; कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपवलं; मदतीचे आश्वासन.करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानाची केंद्र सरकारने १४ वर्षांपूर्वी सुरुवात केली. ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेदमार्फत प्रत्येक गावात ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्यातून अनेक महिला उत्पादक गटांची स्थापना करून आर्थिक सक्षम होत आहेत. त्याचबरोबर लखपती दीदी हा उपक्रमही त्यांच्यासाठी राबवण्यात येत आहे. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना उमेद अभियानांतर्गत दशसूत्री आधारित महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी विविध योजना केंद्र व राज्य सरकार राबवीत आहे. त्यातून जिल्ह्यात नऊ हजारांवर लखपती दीदी झाल्या आहेत. लखपती झालेल्या महिलांना सन्मान व प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारच्या ग्रामविकास विभागामार्फत विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून महाराष्ट्रातील २० लखपती दीदींनी निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यात सातारा जिल्ह्यातील १६, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन, भंडारा जिल्ह्यातील दोन महिलांचा समावेश होता..जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प संचालक विश्वास सिद, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक अंकुश मोटे यांनी लखपती दीदींनी सहकार्य केले. कऱ्हाड तालुका अभियान व्यवस्थापक नीलेश पवार आणि खटाव तालुका अभियान व्यवस्थापक ऋषिकेश जाधव यांनी समन्वयक म्हणून काम पाहिले. संबंधित दीदींनी नवी दिल्लीतील आत्मनिर्भर संघटन उत्कृष्ट प्रभाग संघ पुरस्कार वितरण हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सोहळ्यात सहभागी होण्याची, मनोगत व्यक्त करण्याची संधी देण्यात आली. त्याचबरोबर परळी येथील अंजना कुंभार या लखपती दीदींनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सोबत संवाद साधून स्नेहभोजनाची संधी मिळाली. त्याचबरोबर महिलांचा सन्मानही करण्यात आला. आपण केलेल्या कामाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने केलेल्या या सन्मानाने लखपती दीदी भारावून गेल्या..केंद्र व राज्य शासन आणि उमेद अभियानाने आम्हाला आयुष्यातील मोठी संधी उपलब्ध करून दिली. आम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आले. हे आमच्यासाठी खूप भाग्याचे आहे. यापुढे आमच्यासारख्या अनेक लखपती दीदी घडाव्या यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. त्यांनाही आमच्यासारखा सन्मान मिळावा ही सदिच्छा.- अश्विनी कदम, आरळे, सातारा.सातारा जिल्ह्यातील लखपती दिदींनी चांगले काम केल्याने त्यांना दिल्ली येथील कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्यासोबत संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्या लखपती दिदींचे मी अभिनंदन करते. त्यांनी आता इतर महिलांसाठी रोल मॉडेल म्हणून काम करावे. जिल्हातील उमेद अभीयानामध्ये समाविष्ट महिलांनीही त्यांचा आदर्श घेऊन लखपती होण्यासाठी प्रयत्न करावा. त्याला जिल्हा परिषदेचा पुर्ण पाठिंबा राहिल.- याशनी नागराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा.Satara News:'फार्मर आयडी काढा; लाभ मिळवा; अडीच लाख शेतकरी अद्याप प्रक्रियेपासून दूर', सातारा जिल्ह्यात अवघे ५४ टक्के प्रमाण.सातारा जिल्ह्यातील या महिलांचा सहभाग...रूपाली जाधव (करनवडी), जयश्री जमदाडे (नायगाव, दोघे ता. खंडाळा), शैला पवार (धोंडेवाडी), वैशाली धर्मे (रेठरे बुद्रुक), मंगल हजारे (कोपर्डे हवेली), सुवर्णा देशमुख (कापील, ता. कऱ्हाड), मंगल मर्ढेकर (कुडाळ), शोभा रांजणे (दापवाडी, ता. जावली), अंजना कुंभार (परळी), छाया कदम (आरळे), अश्विनी कदम (आरळे, ता. सातारा), सरस्वती निकम (मुंगसेवाडी), भाग्यश्री जाधव (ओझर्डे), सुजाता महागडे (परखंडी ता. वाई), रुबिना मुलांची (कुळकजाई, ता. माण), स्वप्नाली जाधव (जांब खुर्द, ता. कोरेगाव) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.