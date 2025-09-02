Health worker:'आरोग्य सेवकाकडून सम्यक सांकेतिक लिपीची निर्मिती'; गायकवाडांची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने घेतली नोंद, तीन ग्रंथांचेही केले अनुवादन

शेणोली: वडगाव हवेली येथील सीताराम शंकरराव गायकवाड यांनी तयार केलेल्या सम्यक सांकेतिक लिपीची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नुकतीच नोंद झाली. त्यांनी तयार केलेल्या सम्यक सांकेतिक लिपीत भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, मिलिंद प्रश्न ग्रंथ आणि भगवद्गीता या तीन ग्रंथांचे अनुवाद केले आहे..Karad News: 'मंडळांनी घेतला कारवाईचा धसका'; आवाजाच्या भिंतीवरील कारवाईचा परिणाम, पारंपरिक वाद्यांना पसंती .श्री. गायकवाड यांनी २४ वर्षे मेहनत घेऊन एक नवीन लिपी तयार केली आहे, सम्यक सांकेतिक लिपी असे तिला नाव दिले आहे. त्यांनी विकसित केलेल्या सम्यक सांकेतिक लिपीची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने दखल घेऊन त्यांचे नाव नुकतेच इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केले आहे.इंग्रजी अंकाचा आणि इंग्रजी अक्षरांचा वापर करून त्यांनी ही लिपी विकसित केली आहे. देवनागरी लिपीतील स्वर आणि व्यंजनाला इंग्रजी अंकाचे कोड दिले आहेत. म्हणजे उदाहरण सांगायचे झाल्यास, १ म्हणजे क, २ म्हणजे ख, ३ म्हणजे ग, ४ म्हणजे घ. काना, मात्रा, वेलांटीसाठी इंग्रजी अक्षरांचा वापर केला आहे..उदाहरणार्थ A म्हणजे काना, B म्हणजे मात्रा, D म्हणजे वेलांटी असे कोड देऊन त्यांनी ४४ पानी व्याकरण तयार केले आहे. ही भाषा देशातील प्रत्येक राज्यात वापरता येते, असे त्यांनी सांगितले.दक्षिण भारतात देवनागरी लिपीचा वापर केला जात नाही. त्याठिकाणी या लिपीचा वापर केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. श्री. गायकवाड हे मूळचे परभणीचे असून, ते सध्या वडगाव हवेली (ता. कऱ्हाड) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत शेरे उपकेंद्रात आरोग्य सेवक पदावर कार्यरत आहेत..आरोग्य विभागातील सेवेबरोबर त्यांनी हा छंद जोपासला आहे. याबद्दल त्यांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. संजय कुंभार, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नरेंद्र माळी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र वडगाव हवेलीचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रवींद्र कांबळे, डॉ. सुनील जाधव, आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले..Satara News:'एक हजार ४२३ गावांत कृत्रिम तळी'; ग्रामपंचायतींचा पुढाकार, विसर्जनानंतर मूर्ती कुंभारांकडे करणार सुपूर्द .२४ वर्षे मेहनत...श्री. गायकवाड हे २००१ मध्ये नेपाळला गेले होते. त्यावेळी ते कपिल वस्तू याठिकाणी मुक्कामी असताना त्यांना या लिपीबद्दल प्रेरणा मिळाली. पुढे तब्बल २४ वर्षे मेहनत करून त्यांनी स्वर, व्यंजनाला सांकेतिक अंक देऊन ४४ पानी व्याकरण तयार केले. त्यातूनच त्यांनी सम्यक सांकेतिक लिपी विकसित केल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.