सातारा

Health worker:'आरोग्य सेवकाकडून सम्यक सांकेतिक लिपीची निर्मिती'; गायकवाडांची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने घेतली नोंद, तीन ग्रंथांचेही केले अनुवादन

“Eco-Friendly Ganesh Visarjan: गायकवाड यांनी २४ वर्षे मेहनत घेऊन एक नवीन लिपी तयार केली आहे, सम्यक सांकेतिक लिपी असे तिला नाव दिले आहे. त्यांनी विकसित केलेल्या सम्यक सांकेतिक लिपीची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने दखल घेऊन त्यांचे नाव नुकतेच इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेणोली: वडगाव हवेली येथील सीताराम शंकरराव गायकवाड यांनी तयार केलेल्या सम्यक सांकेतिक लिपीची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नुकतीच नोंद झाली. त्यांनी तयार केलेल्या सम्यक सांकेतिक लिपीत भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, मिलिंद प्रश्न ग्रंथ आणि भगवद्‌गीता या तीन ग्रंथांचे अनुवाद केले आहे.

