Martyrs Day Special: ‘त्या’ रणसंग्रामाचा साक्षीदार घडवतोय नवपिढी; वडूजमध्ये १९४२ च्या लढ्याच्या स्मृती कायम, चाळीस वर्षांपासून भरतेय प्राथमिक शाळा

Vaduj Keeps 1942 Struggle Alive: ब्रिटिशकालीन तुरुंगात जिल्हा परिषदेची शाळा भरविली जाते. जुनी कचेरीतील शाळा म्हणून ही इमारत ओळखली जाते. देशात इंग्रजांचे वास्तव्य सुरू झाल्यानंतर १८६५ च्या दरम्यान वडूजमध्ये इंग्रजांनी कातरखटाव रस्त्यानजीक असणाऱ्या एका मठात आश्रय घेतला.
vaduj primary school preserving memories of 1942 Quit India struggle for future generations.

सकाळ वृत्तसेवा
वडूज : देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेकांनी त्या ठिकाणी तुरुंगवास भोगला. देशाला ब्रिटिशांच्या जोखडातून सोडविण्यासाठी ९ सप्टेंबर १९४२ च्या रणसंग्रामात घडलेल्या अनेक घटनांचा तो तुरुंग आजही साक्षीदार आहे. विशेषत: गेल्या चाळीस वर्षांपासून याठिकाणी जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा भरविण्यात येत आहे. याठिकाणी ज्ञानार्जन करून अनेक सक्षम पिढ्या घडल्या आहेत.

Satara
Memories
Vaduj
district
Primary School

