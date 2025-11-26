सातारा

Para Swimming Championship: 'वैष्णवी जगतापची सुवर्णपदकांची हॅट्‌ट्रिक'; हैदराबाद पॅरा जलतरण स्पर्धेतील कामगिरीचे कौतुक

Hyderabad event, gold hat-trick: स्पर्धेत देशभरातील विविध परा जलतरणपटूंनी सहभाग घेतला होता. तगड्या प्रतिस्पर्ध्यांमधून वैष्णवीने दमदार सुरुवात करत पहिल्या स्पर्धेत सुवर्ण पटकावले. त्यानंतरच्या दोन स्पर्धांमध्येही उत्कृष्ट कौशल्य दाखवत तिने तीनही सुवर्णपदके आपल्या नावावर केली.
Stellar Performance: Vaishnavi Jagtap Wins Three Gold Medals in Para Swimming

Stellar Performance: Vaishnavi Jagtap Wins Three Gold Medals in Para Swimming

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: हैदराबाद येथे झालेल्या २५ व्या राष्‍ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत वैष्णवी जगताप हिने सुवर्णपदकांची हॅट्‌ट्रिक नोंदवली आहे. तिने ५० मीटर फ्रीस्टाईल, १०० मीटर फ्रीस्टाईल, ४ बाय १०० फ्रीस्टाईल रिले आणि ४ बाय १०० मेडले रिले या प्रकारांत सुवर्णपदक पटकावले, तर ५० मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये रौप्यपदक मिळवत उत्कृष्ट कामगिरी केली.

Loading content, please wait...
Satara
gold
sports
Event
Hyderabad
swimming
district
county championship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com