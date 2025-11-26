सातारा: हैदराबाद येथे झालेल्या २५ व्या राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत वैष्णवी जगताप हिने सुवर्णपदकांची हॅट्ट्रिक नोंदवली आहे. तिने ५० मीटर फ्रीस्टाईल, १०० मीटर फ्रीस्टाईल, ४ बाय १०० फ्रीस्टाईल रिले आणि ४ बाय १०० मेडले रिले या प्रकारांत सुवर्णपदक पटकावले, तर ५० मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये रौप्यपदक मिळवत उत्कृष्ट कामगिरी केली.. यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेले राज्यस्तरीय पॅरा स्पर्धेत तिने ५० मीटर, १०० मीटर फ्रीस्टाईल आणि ५० मीटर बॅकस्ट्रोक या तिन्ही प्रकारात प्रथम क्रमांक मिळविला होता. त्या कामगिरीच्या जोरावर तिची राज्य संघात निवड झाली होती. उडतरे गावची कन्या असलेले वैष्णवी ही जन्मतः दिव्यांग आहे. तिने जलतरण हे थेरपी म्हणून सुरू केले होते. .आत्तापर्यंत तिने आशियाई पॅरा स्पर्धा २०२३, कॉमनवेल्थ स्पर्धा २०१८ यामध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे, तसेच ११ व्या राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत ३० हून अधिक सुवर्णपदके मिळून दिली आहेत. नारायण परबती जगताप यांची नात असलेली व विनोद जगताप यांची कन्या असलेल्या वैष्णवीला राज्य शासनाने शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देऊन गौरविले आहे. राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेतील कामगिरीचे तिचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.