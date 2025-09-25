सातारा

Success Story: 'कठोर परिश्रम अन् जिद्दीच्या जोरावर वैष्णवी काळेची गुगलमध्ये नियुक्ती; 'मालदनच्या लेकीची सातासमुद्रापार भरारी

From Maldan to Google: वैष्णवीने मुंबईतील एसडीडीटी विद्यापीठातील उषा मित्तल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे इंजिनिअरिंगची पदवी संपादन केल्यानंतर अमेरिकेतील व्हिस्कॉन्सीन मॅडिसन विद्यापीठातून मास्टर ऑफ सायन्सची पदवी प्राप्त केली.
Vaishnavi Kale from Maldan celebrates her appointment at Google, marking an inspiring achievement for young aspirants.

ढेबेवाडी: मालदन (ता. पाटण) येथील वैष्णवी संजय काळे हिची जागतिक कीर्तीच्या गुगल या नामांकित कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून निवड झाली आहे. कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर गावच्या लेकीने वांग खोऱ्याचे नाव सातासमुद्रापार पोहोचविल्याने गावकऱ्यांचा ऊर अभिमानाने भरून आला असून, वैष्णवीवर कौतुकाचा वर्षाव सुरू आहे.

