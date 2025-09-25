Success Story: 'कठोर परिश्रम अन् जिद्दीच्या जोरावर वैष्णवी काळेची गुगलमध्ये नियुक्ती; 'मालदनच्या लेकीची सातासमुद्रापार भरारी

-राजेश पाटीलढेबेवाडी: मालदन (ता. पाटण) येथील वैष्णवी संजय काळे हिची जागतिक कीर्तीच्या गुगल या नामांकित कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून निवड झाली आहे. कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर गावच्या लेकीने वांग खोऱ्याचे नाव सातासमुद्रापार पोहोचविल्याने गावकऱ्यांचा ऊर अभिमानाने भरून आला असून, वैष्णवीवर कौतुकाचा वर्षाव सुरू आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मालदनचे सुपुत्र बांधकाम व्यावसायिक संजय काळे आणि सुरेखा यांची वैष्णवी ही कन्या, तर हभप (कै.) बाबासाहेब ज्ञानदेव ऊर्फ बी. डी. काळे यांची नात, तसेच प्रा. यशवंत ऊर्फ वाय. बी. काळे यांची पुतणी आहे. वैष्णवीने मुंबईतील एसडीडीटी विद्यापीठातील उषा मित्तल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे इंजिनिअरिंगची पदवी संपादन केल्यानंतर अमेरिकेतील व्हिस्कॉन्सीन मॅडिसन विद्यापीठातून मास्टर ऑफ सायन्सची पदवी प्राप्त केली. नुकतीच तिची गुगलच्या कॅलिफोर्निया येथील मुख्यालयात सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून निवड झाली आहे. तीन भावंडांत वैष्णवी सर्वात मोठी. .तिच्या पाठची बहीण वैभवी जॉर्जियामध्ये एमबीबीएसचे शिक्षण घेत असून, धाकटा भाऊ सिव्हिल इंजिनिअरिंग करत आहे. वैष्णवीच्या आई सुरेखा उच्चशिक्षित असून, वडील संजय सिव्हिल इंजिनिअर आहेत. गावाकडे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्यात हे कुटुंब सतत सक्रिय असते. आई- वडिलांचे प्रोत्साहन आणि चुलते प्रा. वाय. बी. काळे तसेच अन्य शिक्षक, प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनामुळे वैष्णवीचा मालदन ते कॅलिफोर्निया प्रवास यशस्वी झाला. दरम्यान, कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर गावच्या लेकीने वांग खोऱ्याचे नाव सातासमुद्रापार पोहोचविल्याने मालदनकरांचा ऊर अभिमानाने भरून आला असून, वैष्णवी आणि तिच्या कुटुंबीयांवर कौतुकाचा वर्षाव सुरू आहे..पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, पदाधिकारी, ग्रामस्थांनी वैष्णवीचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. वैष्णवी सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास असून, मुलाखतीच्या सात फेऱ्यात यशस्वी ठरल्यानंतर गुगलमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पदापर्यंत ती पोहोचली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.वैष्णवीचा इथपर्यंतचा प्रवास सहज सोपा नाही. तिने घेतलेल्या प्रचंड मेहनतीचे आज खऱ्या अर्थाने चीज झाले. पहिल्या प्रयत्नात गुगलसारख्या जागतिक कीर्तीच्या कंपनीत तिची नियुक्ती हे सारे आमच्यासाठी स्वप्नवत आहे. जिद्द, कष्ट आणि आत्मविश्वास आधीच तर तिच्या पंखात होताच, आम्ही फक्त त्यात प्रोत्साहनाचे बळ भरले.- संजय व सुरेखा काळे, (वैष्णवीचे आई- वडील) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.