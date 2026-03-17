वडूज : खटाव पंचायत समितीच्या सभापतिपदी वनिता दुबळे यांची अपेक्षेप्रमाणे निवड झाली, तर उपसभापतिपदी रेश्मा शेडगे यांची निवड करण्यात आली. पंचायत समितीची सत्ता प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात आली आहे..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निवडी झाल्या. यावेळी तहसीलदार बाई माने, गटविकास अधिकारी योगेश कदम यांनी सहकार्य केले. पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. कातरखटाव गणाच्या सदस्या दुबळे या त्या प्रवर्गातून विजयी झाल्याने सभापतिपदी त्यांची निवड अंतिम होती..उपसभापतिपदासाठी भाजपच्या शेडगे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे संग्राम कदम यांनी अर्ज दाखल केले. शेडगे यांना आठ मते मिळाली, तर कदम यांना सहा मते मिळाली. त्यामध्ये उपसभापतिपदी शेडगे यांची निवड करण्यात आली. निवडीनंतर नूतन पदाधिकाऱ्यांचा भाजपच्या नेत्या सोनिया गोरे, जिल्हा परिषद सदस्या डॉ. प्रिया शिंदे, वर्धन ॲग्रो प्रोसेसिंगचे कार्यकारी संचालक विक्रमशील कदम, नंदकुमार मोरे, जितेंद्र पवार आदी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष अनिल माळी, नगराध्यक्षा स्वप्नाली गोडसे, विकल्प शहा, सी. एम. पाटील, धनंजय चव्हाण, ॲड. सूरज पाटील, विशाल बागल, सोमनाथ भोसले, डॉ. विवेक देशमुख, भरत जाधव, महेश पाटील, धनाजी दुबळे, शिवाजीराव शेडगे आदी उपस्थित होते..यावेळी बोलताना गोरे म्हणाल्या, ''ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटांसह पंचायत समितीवर प्रथमच भाजपाने वर्चस्व मिळविले आहे. मंत्री गोरे यांच्या कामावर तालुक्यातील जनतेने दाखविलेल्या विश्वासाचे हे फलित आहे. नूतन पदाधिकाऱ्यांनी विकासात्मक भरीव काम करावे. मंत्री गोरे यांच्याकडे ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग असल्याने निश्चितच तालुक्यातील विकासकामांना अधिक गती मिळेल.'' यावेळी डॉ. शिंदे, श्री. चव्हाण, श्री. कदम आदींनी मनोगत व्यक्त केले. विकल्प शहा यांनी आभार मानले. निवडीनंतर नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या समर्थकांनी फटाक्यांची आतषबाजी करीत जल्लोष केला..सासऱ्यानंतर सून झाली उपसभापतीपंचायत समितीचे २००८ मध्ये नारायण बाबूराव कदम (शेडगे) हे उपसभापती होते. त्यानंतर त्यांच्या स्नुषा रेश्मा शेडगे यांची उपसभापतिपदी निवड झाली आहे. सासऱ्यांनंतर सूनेची उपसभापतिपदी झालेली निवड चर्चेची ठरली आहे..Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?.कातरखटावच्या महिलेला तिसऱ्यांदा संधीकातरखटाव गावातून यापूर्वी विजया बागल, मनीषा सिंहासने यांना सभापतिपदाची संधी मिळाली हाेती. त्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर दुबळे यांना सभापतिपदाची संधी मिळाली आहे. पंचायत समितीच्या सभापतिपदी विराजमान होणाऱ्या दुबळे या गावच्या तिसऱ्या महिला पदाधिकारी बनल्या आहेत.