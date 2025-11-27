माेठी बातमी ! 'वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कात तिपटीने वाढ'; प्रमाणपत्रासाठीही दरवाढ लागू, वाहनधारकांवर भार वाढला

सातारा : जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण आणि फिटनेस प्रमाणपत्रासाठीच्या शुल्कामध्ये तब्बल दुप्पट ते तिपटीने वाढ झाली आहे. १७ नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या या निर्णयाचा थेट फटका सर्वसामान्य वाहनमालकांना बसला आहे. आधीच महागाईचा ताण असताना वाढलेल्या शुल्कामुळे अनेक नागरिक नूतनीकरणाची प्रक्रिया पुढे ढकलत आहे. या शुल्कवाढीमुळे वाहनधारकांवर आर्थिक अडचणींचा भार आणखीन वाढला आहे..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .केंद्र सरकार रस्ते वाहतूक व परिवहन मंत्रालयाने सर्व प्रकारच्या वाहनांचे १० व १५ वर्षांवरील वाहनांचे नूतनीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरण शुल्कामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जुने वाहन वापरणे नागरिकांना परवडणार नाही. पूर्वी १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या कारचे नूतनीकरण करण्यासाठी दीड हजार रुपये शुल्क लागत होते. आता त्यासाठी साडेचार ते पाच हजार रुपये खर्च येणार आहे. .या दरवाढीला फटका सर्वसामान्य नागरिकांना देखील बसणार आहे. जड वाहनधारकांसाठीही ही वाढ आर्थिक अडचणीत आणणारी ठरली आहे. १५ ते २० वर्षे वयोगटातील जड वाहनांसाठी सहा हजार रुपये, तर २० वर्षांवरील वाहनांसाठी तब्बल २८ हजार रुपये फिटनेस शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या वाढीव शुल्काचा वाहतूकदारांनी तीव्र विरोध केला आहे..नूतनीकरणात वाढलेले शुल्क१५ वर्षांपर्यंतच्या मोटारसायकलीसाठी ६०० रुपये१५ ते २० वर्षांच्या वाहनांसाठी ते दीड हजार आणि २० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या दुचाकीसाठी तीन हजार रुपये१५ वर्षांपर्यंतच्या कारसाठी ८००१५ ते २० वर्षांच्या कारसाठी ४,५०० रुपये२० वर्षांवरील वाहनांचा फिटनेस खर्च तब्बल नऊ हजार रुपये१५ ते २० वर्षांदरम्यानच्या जड वाहनांसाठी सहा हजार रुपये२० वर्षांपुढील जड वाहनांसाठी २८ हजार रुपये.स्ते वाहतूक व परिवहन मंत्रालयाने जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण आणि फिटनेस प्रमाणपत्रासाठीच्या शुल्कात वाढ केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १७ नोव्हेंबरपासून लागू झाली आहे.- संदीप म्हेत्रे, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सातारा.Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...वाढीव शुल्कामुळे लाखो वाहनमालक अडचणीत आले असून, जुन्या वाहनांचा खर्च आता अधिकच वाढणार आहे. परिवहन विभाग कायदे करत असताना वाहनमालकांचा कुठलाही विचार करत नाही. केवळ सरकारच्या फायद्याचा विचार करत कायदे बनवत आहेत. ही दरवाढ चुकीची असून, ती लवकरात-लवकर मागे घ्यावी.- प्रकाश गवळी, ट्रक-टेंपो-टँकर-बस वाहतूक महासंघ अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.