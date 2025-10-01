भोसे : पर्यटन स्थळ असूनही, पाचगणी शहरातील विविध रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर धूळखात पडलेली वाहने वाहतूक कोंडीला अडथळे ठरत आहेत; परंतु त्याबाबत कोणतीच यंत्रणा एक चकार शब्द काढत नाही, वा कारवाई करत नाही, ही येथील स्थिती आहे. अशा वाहनांचा तातडीने बंदोबस्त करून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करावी, अशी मागणी नागरिक व वाहन चालकांमधून होत आहे..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....याबाबत माहिती अशी, की पाचगणी गिरिस्थान नगरपालिका हद्दीत टेबललँड रोड, मुख्य बाजारपेठ, तसेच आतील अंतर्गत इतर रस्त्यांवर बिनकामाची आणि बंद असलेली वाहने महिनोन्महिने एकाच ठिकाणी उभी असून, ती वाहतुकीला अडथळा ठरत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी तर त्यांची अडचण डोकेदुखीची ठरत आहेत. अगोदरच अरुंद रस्ते आणि त्यातच या बिनकामाच्या सांगाड्यांनी जागा अडवल्याने अन्य वाहने तेथून काढताना जिकिरीचे होत आहे. त्यात वादावादी आणि अपघातांनी अनेक प्रश्न उपलब्ध होत आहेत. टेबललँड रोडवर चर्च असल्याने या ठिकाणी लोकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे..अनेकदा अशा ठिकाणी अपघातही होत आहेत; परंतु या वाहनांकडे ना वाहन मालक लक्ष देत ना प्रशासन. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कसा निकाली लागणार याची चिंता असल्याचे चित्र आहे. अनेकदा मुख्य मार्गावर पर्यटकांची येणारी वाहने या वाहनांमुळे काढता येत नाही, तर काही ठिकाणी अपघातग्रस्त परिस्थिती निर्माण होत आहे. .त्यामुळे या वाहनांचा तातडीने बंदोबस्त करून हे रस्ते निर्धोक करण्याची मागणी पाचगणीतील नागरिक, तसेच वाहन चालकांमधून होत आहे. पोलिस व पालिका प्रशासनाने या वाहनांवर कारवाई करावी, तसेच जे लोक अशी वाहने पार्क करीत आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे..टेबललँड रस्ता धोक्याचाटेबललँड रस्त्यावर दुतर्फा वाहने उभे असून, शनिवार, रविवारी पर्यटकांची संख्या वाढत गेल्यावर त्यांच्या वाहनांना मोठ्या प्रमाणात अडथळ्याला तोंड द्यावे लागत आहे, तर बऱ्याच वाहनांमध्ये सायंकाळच्या वेळी गर्दुल्ले व तळीराम बसून नशापान करून, परिसर अस्वच्छ करत असतात. त्यामुळे या वाहन मालकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...पाचगणी शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरही बंद वाहनांचे थांबे तयार झाले आहेत, तर काही ठिकाणी दुरुस्तीच्या नावाखाली अनेक वाहने रस्त्याच्या दुतर्फा उभी केली जात आहेत. त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात यावी.- दीपक कांबळे, पाचगणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.