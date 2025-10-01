सातारा

Panchgani News: 'पाचगणीच्‍या अरुंद रस्‍त्‍यांवर दुतर्फा बंद वाहने'; वर्षानुवर्षे धूळखात उभी, पर्यटकांच्‍या वाहनांना मिळेना जागा

Traffic Jam in Panchgani: अगोदरच अरुंद रस्‍ते आणि त्यातच या बिनकामाच्या सांगाड्यांनी जागा अडवल्याने अन्‍य वाहने तेथून काढताना जिकिरीचे होत आहे. त्यात वादावादी आणि अपघातांनी अनेक प्रश्न उपलब्ध होत आहेत. टेबललँड रोडवर चर्च असल्याने या ठिकाणी लोकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे.
“Tourists in Panchgani struggle to park as narrow roads remain blocked with stationary vehicles.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भोसे : पर्यटन स्‍थळ असूनही, पाचगणी शहरातील विविध रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर धूळखात पडलेली वाहने वाहतूक कोंडीला अडथळे ठरत आहेत; परंतु त्‍याबाबत कोणतीच यंत्रणा एक चकार शब्‍द काढत नाही, वा कारवाई करत नाही, ही येथील स्‍थिती आहे. अशा वाहनांचा तातडीने बंदोबस्त करून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करावी, अशी मागणी नागरिक व वाहन चालकांमधून होत आहे.

