Arunrao Godbole passes Away : सातारकरांचे चैतन्य हरपले! ज्येष्ठ कर सल्लागार अरुणराव गोडबोले यांचे निधन; आज अंत्यसंस्कार

सातारा : ज्येष्ठ कर सल्लागार, साहित्यिक, चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक व ज्येष्ठ सामाजिक नेते अरुणराव रामकृष्ण गोडबोले (वय ८२) यांचे आज निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी अनुपमा, मुलगा उदयन, सून संजीवनी, मुलगी डॉ. गौरी ताम्हणकर, जावई डॉ. हेमंत ताम्हणकर, बंधू अशोक व डॉ. अच्युत, पुतणे प्रद्युम्न व डॉ. चैतन्य, नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच चिंतामणी नर्सिंग होम आणि त्यांच्या निवासस्थानी सातारकरांनी गर्दी केली होती. उद्या (बुधवार) सकाळी १० वाजता शनिवार पेठेतील 'आनंदी निवास' या त्यांच्या घरापासून त्यांची अंत्ययात्रा निघणार आहे. संगममाहुली येथील कैलास स्मशानभूमी येथे अंत्यसंस्कार होतील, अशी माहिती कुटुंबीयांच्या वतीने डॉ. अच्युत गोडबोले यांनी दिली..साताऱ्यातील अर्थकारण, समाजकारण, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, चित्रपट, साहित्य असे कोणतेच क्षेत्र नव्हते, ज्यात गोडबोले यांचा सहभाग नव्हता. सातारकरांचे चैतन्य' अशीही त्यांची ओळख होती. प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचे काही ना काही योगदान असायचेच. अशा या बहुआयामी आणि चैतन्यदायी व्यक्तिमत्त्वाच्या जाण्याने साताऱ्यातील सर्वच क्षेत्रांत एक पोकळी निर्माण झाली आहे..वडील रामकृष्ण ऊर्फ बन्या बापू गोडबोले यांचा सामाजिक वारसा अरुणराव यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना सोबत घेऊन अखेरच्या श्वासापर्यंत चालविला. कोरोनाच्या काळात त्यांनी समाज माध्यमाद्वारे नागरिकांशी संवाद साधण्यास प्रारंभ केला. अखेरपर्यंत त्यांनी विविध विषयांवर लिखाण, व्हिडिओच्या माध्यमातून नागरिकांना माहिती देण्याचे कार्य केले. महाराष्ट्र स्कूटर्स ही कंपनी सातारा औद्योगिक वसाहतीमध्ये पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी त्यांनी राहुल बजाज यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली होती.रा. ना. गोडबोले ट्रस्टच्या माध्यमातून सातारा भूषण पुरस्कार सुरू केला. खिंडीतील गणपती देवस्थान ट्रस्ट आणि समर्थ सेवा मंडळ यांच्या वतीने विविध धार्मिक कार्यात ते अग्रेसर असत. या संस्थांबरोबर दि युनायटेड वेस्टर्न बँक, आयुर्वेदीय अर्कशाळा, अंत्यसंस्कार सहाय्यक मंडळ अशा विविध संस्थांमधून त्यांनी विविध पदांची जबाबदारी पेलत समाजाभिमुख कार्य केले. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्यांचे नेहमी मोलाचे सहकार्य होते..समाजकार्यात पुढे असणारे गोडबोले एक उत्कृष्ट लेखकही होते. त्यांनी सातारा ते सिंगापूर, सोन्याची दुबई, नाना सातारकर, स्मृती ठेवून जाती तसेच गुलमोहर, पारिजातक असे कविता संग्रह, प्रवासवर्णन, ललित, संत साहित्य अशा विविध प्रकारच्या साहित्यांची निर्मिती केली. कौशिक प्रकाशनच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक पुस्तके प्रकाशित केली. ८० वर्षांचे वय झाले, तरी त्यांचे लेखनकार्य सुरूच होते. मागील वर्षी त्यांनी 'सकळ करणे जगदीशाचे' हे आत्मचरित्र लिहिले. हे त्यांचे ४८ वे शेवटचे पुस्तक ठरले. त्याचवेळी त्यांनी 'पारिजात' हा कवितासंग्रहही प्रकाशित केला. सन १९९२ मध्ये झालेल्या ६६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे कार्यवाह म्हणून त्यांनी काम पाहिले..करसल्लागार म्हणून काम करीत असताना गोडबोले यांचे पुण्यातील साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्रामधील मान्यवरांशी चांगले संबंध निर्माण झाले. सतत नावीन्याचा ध्यास असल्याने गोडबोले यांनी चित्रपट निर्मितीमध्ये पदार्पण केले. आपल्या कौशिक चित्र या संस्थेमार्फत त्यांनी पाच मराठी आणि एका हिंदी चित्रपटाची निर्मिती केली. कशासाठी प्रेमासाठी, नशीबवान, धुमाकूळ, बंडलबाज आणि राम-रहीम हे ते पाच मराठी चित्रपट. 'बंडलबाज'चा हिंदीत 'हम दो बंडलबाज' हा चित्रपट त्यांनी केला. राम-रहीम या चित्रपटाची कथा, संवाद आणि गीते गोडबोले यांनीच लिहिली होती. आपल्या चित्रपट निर्मितीबाबत त्यांनी 'सिनेमाचे दिवस' हे पुस्तकही लिहिले आहे. क्रीडा क्षेत्रातही त्यांनी ठसा उमटविला होता. ज्येष्ठ नेते शिवाजीराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी सातारा जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशनचे उपाध्यक्षपदही भूषविले. बॅडमिंटनसह विविध खेळांतील खेळाडूंना ते नेहमी प्रोत्साहन देत असत. विविध क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले होते..मध्यंतरी प्रकृती अत्यावस्थ्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते; परंतु नियतीशी झुंजत त्यांनी पुन्हा उभारी घेतली. या वेळीही समाज माध्यमांतून त्यांचा जनतेशी संवाद सुरूच होता; परंतु दोन दिवसांपूर्वी त्यांची तब्येत पुन्हा बिघडली. त्यांना उपचारासाठी चिंतामणी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आज दुपारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांची बहीण ज्येष्ठ लेखिका व पत्रकार शारदा शिंत्रे यांचे नुकतेच पुण्यात निधन झाले. त्यात आज अरुणराव यांच्या निधनाने गोडबोले कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. अरुणराव यांच्या निधनाचे वृत्त समजल्यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी त्यांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेतले..