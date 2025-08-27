Satara fraud: 'सायबर फसवणुकीतील ९१ हजारांची रक्कम परत';रहिमतपूर पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक

रहिमतपूर: सायबर गुन्ह्यात फसवणूक झाल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी तक्रारदाराची ९१ हजार ३० रुपयांची रक्कम परत मिळवून देण्यात रहिमतपूर पोलिस ठाण्याच्या सायबर विभागाला यश आले आहे. या कामगिरीबद्दल रहिमतपूर पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Maratha Reservation: 'मराठा समाजाचा मोर्चा आज नगरमध्ये धडकणार'; चौकाचौकांत होणार स्वागत, जिल्ह्यातून दहा हजार वाहने जाणार.नितीन शरद काटकर (रा. रहिमतपूर) हे २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी किराणा सामान खरेदी करताना फोनपे व्यवहाराद्वारे फक्त ३०० रुपयांचे बिल भरणार होते. मात्र, व्यवहारात झालेल्या तांत्रिक गैरप्रकारामुळे त्यांच्या बँक खात्यातून तब्बल ९१ हजार ३० रुपये वळते झाले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर काटकर यांनी तत्काळ सायबर हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार दाखल केली..सायबर विभागाच्या तपासात ही रक्कम विविध मध्यस्थ बँकिंग ॲप्समार्फत महावितरण कंपनीच्या प्रकाशगड, बांद्रा येथील खात्यावर वीजबिल म्हणून जमा झाल्याचे निष्पन्न झाले. सुरुवातीला कंपनीने ती रक्कम परत करण्यास असमर्थता दर्शविली. मात्र न्यायालयीन आदेशानंतर अखेर तक्रारदाराला संपूर्ण रक्कम परत करण्यात यश मिळाले..Ahilyanagar News: राज्य एरोबिक्स स्पर्धेत ‘ध्रुव’चा दबदबा; सत्तावीस पदकांची कमाई; पुण्यात पार पडली स्पर्धा, चार सुवर्ण.ही कारवाई पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक अजित टिके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन कांडगे व सायबर विभागातील दीपक देशमुख यांनी केली. दरम्यान, नागरिकांनी आपल्या वैयक्तिक माहितीचे सोशल मीडियावर प्रकट न करण्याचे, अनोळखी लिंक, एपीके फाईल्स डाउनलोड न करण्याचे, तसेच फसवणूक झाल्यास १९३० या क्रमांकावर तत्काळ संपर्क करण्याचे आवाहन रहिमतपूर पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.