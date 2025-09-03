Maratha Reservation: सातारा जिल्ह्यात ढोल-ताशे, गुलाल अन् फटाक्यांची आतषबाजी; मराठा बांधवांकडून विजयोत्सव; ‘एक मराठा, लाख मराठा’च्या घोषणा

सातारा: गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलनाचा लढा अखेर यशाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे- पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण आज मागे घेतले असून, राज्य सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मराठा बांधवांनी जल्लोष करत एकजुटीचे दर्शन घडविले..Satara News: श्री गिरिजाशंकर देवस्थानास ‘ब’ वर्ग दर्जा; अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण; जयकुमार गोरेंचा पाठपुरावा, मंदिर परिसराचा होणार विकास .मराठा आरक्षणासाठी पाच दिवस सुरू असलेल्या लढ्याला राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने यश मिळाले. या भूमिकेमुळे मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण असून, समाजातील एकजूट व शिस्तबद्ध लढ्याला जनतेचा प्रतिसाद लाभला. या आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठ्यांनी वज्रमूठ दाखविली. या यशामुळे सातारा शहरात सायंकाळी सहा वाजता पोवई नाका येथे पेढे वाटून जल्लोष साजरा करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून एक मराठा लाख मराठा अशा घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. यावेळी जिल्हाभरातही मराठा समाजाने गावोगावी गुलाल उधळून जल्लोष केला..कऱ्हाडला जोरदार घोषणाबाजीकऱ्हाड : मनोज-जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. त्यामुळे येथील मराठा बांधवांनी दत्त चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर जल्लोष करून जोरदार घोषणाबाजी केली..Satara Crime: 'अत्याचार, बालविवाहप्रकरणी एकास अटक'; पीडित मुलीने पतीसह सहा जणांविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद.मनोज-जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाला यश मिळाले. त्याच्या आनंदाप्रीत्यर्थ आज मराठा बांधवांनी येथील दत्त चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर एकत्र येत आनंद साजरा केला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करून जल्लोष करण्यात आला. मराठा समाजासाठी सातारा आणि औंध गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात मनोज जरांगे-पाटील यांना सरकारने एक महिन्याचा अवधी दिला आहे. त्यामध्ये दोन्ही गॅझेटमधील गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया पाहून त्यातून मार्ग काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शब्द दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दोन्ही गॅझेटची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, आज मराठा बांधवांनी हैदराबाद गॅझेटचे स्वागत केले. मात्र, गुलालाची उधळण करून जल्लोष केला नाही. दोन्ही गॅझेट लागू झाल्यानंतरच गुलालाची उधळण करून जल्लोष करण्याचा निर्धार येथील बांधवांनी यावेळी व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.