Maratha Reservation: सातारा जिल्ह्यात ढोल-ताशे, गुलाल अन् फटाक्यांची आतषबाजी; मराठा बांधवांकडून विजयोत्सव; ‘एक मराठा, लाख मराठा’च्या घोषणा

Ek Maratha, Lakh Maratha: मराठा आरक्षणासाठी पाच दिवस सुरू असलेल्या लढ्याला राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने यश मिळाले. या भूमिकेमुळे मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण असून, समाजातील एकजूट व शिस्तबद्ध लढ्याला जनतेचा प्रतिसाद लाभला.
“Satara Maratha community celebrating victory with dhol-tasha, gulal and fireworks.”
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलनाचा लढा अखेर यशाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे- पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण आज मागे घेतले असून, राज्य सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मराठा बांधवांनी जल्लोष करत एकजुटीचे दर्शन घडविले.

