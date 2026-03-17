Man Panchayat Samiti: माणमध्ये ईश्वरचिठ्ठीची साथ ‘राष्ट्रवादीलाच’; विक्रम शिंगाडे सभापती, प्रियांका जगदाळे उपसभापती; भाजपला सत्तेची हुलकावणी!

दहिवडी : माण पंचायतीच्या सत्तेसाठी ईश्वरचिठ्ठीची साथ 'राष्ट्रवादी'लाच मिळाल्याने सभापतिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम शिंगाडे, तर उपसभापतिपदी राष्ट्रवादीच्याच प्रियांका जगदाळे यांची निवड झाली आहे. या घडामोडींमुळे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांना स्वतःच्या मतदारसंघातच सत्तेने हुलकावणी दिली आहे..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...पीठासीन अधिकारी प्रवीण साळुंके यांच्या अध्यक्षतेखाली, तहसीलदार विकास अहीर व सदस्य सचिव प्रदीप शेंडगे यांच्या उपस्थितीत आज सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीची प्रक्रिया झाली. निकालानंतर सहलीवर गेलेले राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य आज पदाधिकारी निवडीच्यावेळी एकत्रितपणे पंचायत समितीत दाखल झाले. त्यामुळे फुटाफुटीच्या वावड्यांना पूर्णविराम मिळाला. राष्ट्रवादीकडून सभापतिपदासाठी वरकुटे मलवडी गणातील सदस्य विक्रम शामराव शिंगाडे तर उपसभापतिपदासाठी मार्डी गणातील सदस्या प्रियांका भुजंगराव जगदाळे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. भाजपकडून सभापतिपदासाठी आंधळी गणाचे सदस्य अर्जुन चांगदेव काळे आणि मलवडी गणाचे बाळकृष्ण कुंडलिक कदम यांनी, तर उपसभापतिपदासाठी पळशी गणातून निवडून आलेले डॉ. राजेंद्र मधुकर खाडे यांनी अर्ज दाखले केले होते. सर्व अर्ज छाननीत वैध ठरल्यानंतर बाळकृष्ण कदम यांनी अर्ज माघारी घेतला..दुपारी साडेबारानंतर पंचायत समितीच्या सभागृहात सभापतिपदासाठी निवडणूक घेण्यात आली. यावेळी राष्ट्रवादीचे विक्रम शिंगाडे, प्रियांका जगदाळे, कल्पना विरकर, विद्या काटकर, गौरी तुपे, तर भाजपचे अर्जुन काळे, बाळकृष्ण कदम, डॉ. राजेंद्र खाडे, उषा भोसले, राजाराम बोराटे हे सदस्य उपस्थित होते. हात वर करून मतदान घेण्यात आले. यावेळी श्री. शिंगाडे यांना राष्ट्रवादीच्या पाच, तर श्री. काळे यांना भाजपच्या पाच सदस्यांनी मतदान केले. दोघांना प्रत्येकी पाच मते मिळाल्याने सभापती निवडीसाठी चिठ्ठीचा आधार घेण्यात आला. इयत्ता तिसरीतील आरोही कुंदेकर हिच्या हस्ते चिठ्ठी काढण्यात आली. यामध्ये राष्ट्रवादीचे विक्रम शिंगाडे यांची चिठ्ठी निघाल्याने त्यांना विजयी घोषित करण्यात आले. त्यानंतर उपसभापतिपदाची निवड प्रक्रिया झाली. या निवडणुकीत भाजपचे डॉ. राजेंद्र खाडे आणि राष्ट्रवादीच्या प्रियांका जगदाळे यांना समान प्रत्येकी पाच मते मिळाली. त्यामुळे इथेही चिठ्ठीचा आधार घेण्यात आला. इयत्ता दुसरीतील श्रीजय गायकवाडने काढलेल्या चिठ्ठीत प्रियांका जगदाळे यांचे नाव निघाल्याने त्यांची उपसभापतिपदी निवड करण्यात आली..सभापती व उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत ईश्वरचिठ्ठीने राष्ट्रवादीच्या बाजूने कौल दिल्याचे स्पष्ट होताच समर्थकांनी गुलालाची उधळण व फटाक्यांच्या आतषबाजीत जल्लोष केला. या निवडीबद्दल सभापती शिंगाडे आणि उपसभापती जगदाळे यांचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील, खासदार नितीन पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक महादेव जानकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रभाकर देशमुख, अनिल देसाई, अभयसिंह जगताप, मनोज पोळ, श्रीराम पाटील, सुभाष नरळे, बबन वीरकर, बाबूराव काटकर, सतीश मडके, तानाजी मगर, सूर्याजीराव जगदाळे, सागर पोळ, सुरेंद्र मोरे, प्रशांत वीरकर आदी मान्यवरांनी अभिनंदन केले..नेते, मतदार, सदस्यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल धन्यवाद. यापुढे सत्तेचा योग्य वापर करून राष्ट्रवादीच्या लोकाभिमुख ध्येयधोरणानुसार विकासाची कामे करू.- विक्रम शिंगाडे, सभापती.माण पंचायत समिती निवडणुकीत मतदारांनी राष्ट्रवादीला मोठे यश मिळवून दिले. हा विजय गावपातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आणि नेत्यांच्या एकजुटीचा आहे. पुढील काळात वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी चांगले काम करेल.- प्रभाकर देशमुख, नेते, राष्ट्रवादी..सर्व ज्येष्ठ नेते मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली व सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन काम करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. सत्तेचा जास्तीतजास्त वापर महिलांच्या हितासाठी करेन.- प्रियांका जगदाळे, उपसभापती..Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?.माण पंचायत समितीचे सभापतिपद जेव्हा जेव्हा चिठ्ठीवर ठरवण्याची वेळ आली तेव्हा तेव्हा राष्ट्रवादीने बाजी मारली आहे. सगळीकडे फक्त आम्ही आणि आमचीच सत्ता म्हणणाऱ्या लोकांसाठी ही मोठी चपराक आहे. जिल्हा परिषदेतही राष्ट्रवादी- शिवसेनेचाच अध्यक्ष होईल.- अनिल देसाई, सदस्य, सातारा जिल्हा परिषद सदस्य.