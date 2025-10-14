सातारा: सासपडे (ता. सातारा) येथील आर्या सागर चव्हाण (वय १३) या शाळकरी मुलीचा खून करणाऱ्या राहुल बबन यादवला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी सासपडे ग्रामस्थांसह सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करण्यात आली. मोर्चापूर्वी जमलेल्यांनी आर्यास श्रद्धांजली अर्पण करत या गुन्ह्याचा तपास तातडीने करत खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याची मागणीही करण्यात आली..सासपडे येथील घरात आर्या जखमी अवस्थेत आढळली होती. डोक्याच्या पाठीमागील बाजूस जखम झाली असल्याने नातेवाइकांनी तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. याठिकाणी झालेल्या वैद्यकीय तपासणीअंती आर्याला मृत घोषित करण्यात आले. या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात पाहणी करत माहितीच्या आधारे घटनेचा तपास सुरू केला. तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी गावातीलच राहुल यादवला अटक केली. अटकेतील यादवने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे समजताच ग्रामस्थ संतप्त झाले व त्यांनी आक्रमकपणे प्रतिक्रिया नोंदविण्यास सुरुवात केली..याच घटनेचा निषेध करण्यासाठी तसेच संशयित राहुल यादवला फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीसाठी आज साताऱ्यात ग्रामस्थ तसेच सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केल्यानंतर मोर्चास सुरुवात झाली. मोर्चात सहभागी झालेला प्रत्येकजण राहुल यादवला फाशी देण्याची मागणी करत घटनेचा निषेध नोंदवत होता..आर्याला न्याय मिळालाच पाहिजे... संशयिताला फाशी झालीच पाहिजे, असे फलक उंचावत आणि निषेधाच्या घोषणा देत हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दाखल झाला. याठिकाणी बंदोबस्तासाठी तैनात असणाऱ्या पोलिसांनी कार्यालयाचे प्रवेशद्वार बंद केले. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळास आतमध्ये निवेदन देण्यासाठी तसेच चर्चेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेले. याठिकाणी ग्रामस्थ, आर्याच्या कुटुंबीयांच्या वतीने तसेच सकल मराठा समाजाच्या वतीने निवेदन देत राहुल यादवला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली..लहानग्यांचा समावेश लक्षवेधीमोर्चात लहान मुलींचा समावेश लक्षवेधी होता. आर्याची छायाचित्रे असणारे फलक हातात घेत त्या लहानग्या मुलीवर झालेल्या घटनेच्या अनुषंगाने तीव्र शब्दात भावना नोंदवत होत्या. याचबरोबर महिलांची संख्याही या मोर्चात लक्षणीय होती..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .पोलिस यंत्रणाही सतर्कमोर्चा तसेच त्या अनुषंगाने सुरू असणाऱ्या घडामोडींसह सासपडे येथील प्रत्येक घटनेवर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. मोर्चाच्या वेळीही बंदोबस्तावरील पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून वरिष्ठ प्रत्येक घटनेचा अपडेट घेत असल्याचे दिसून आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.